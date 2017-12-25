Гватемала слідом за США перенесе своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима

Президент Гватемали Джиммі Моралес заявив про перенесення посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима після переговорів з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це Моралес повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Дорогий народе Гватемали, сьогодні (в неділю, 24 грудня — 24), я говорив з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Однією з важливих тем стало повернення посольства Гватемали в Єрусалим. Повідомляю вам, що я дав Міністерству закордонних справ інструкції про початок відповідних дій", – написав президент Гватемали.

Варто зазначити, що Гватемала була однією з 9-ти країн, які висловились проти ухвалення резолюції Генасамблеї ООН. Документ закликає Вашингтон скасувати своє рішення щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Натомість, "за" проголосували 128 держав світу.

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На початку грудня Дональд Трамп підписав закон про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. І заявив, що США перенесуть туди своє посольство, яке зараз розташоване в Тель-Авіві. Єрусалим є спірною територією, адже палестинці також хочуть зробити його своєю столицею. Рішення Вашингтона засудили більшість світових лідерів.