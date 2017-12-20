Трамп погрожує урізати фінансування країн, незгодних з рішенням по Єрусалиму

Президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити фінансову допомогу країнам, які голосують проти Сполучених Штатів щодо резолюції ООН, що засуджує рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це він заявив 20 грудня під час виступу у Білому домі, передає Радіо "Свобода".

Ці держави беруть наші гроші, а потім голосують проти нас на Раді безпеки, і потенційно голосуватимуть проти нас на асамблеї… Вони беруть сотні мільйонів і навіть мільярди доларів, а потім голосують проти нас. Хай голосують, ми багато заощадимо, нам байдуже,

– сказав Трамп.

21 грудня Генеральна асамблея ООН має провести екстрене засідання на прохання арабських і мусульманських держав щодо рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Рішення Дональда Трампа викликало чималий резонанс і на міжнародній арені. Лідери майже 60 ісламських держав на противагу американському президенту визнали Східний Єрусалим столицею Палестини. Таку резолюцію ухвалили на саміті Організації ісламського співробітництва, який відбувся у Стамбулі.



Статус Єрусалима є болючим питанням для всіх сторін близькосхідного врегулювання. Зокрема, палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.