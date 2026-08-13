15 тисяч доларів за зняття з розшуку: начальника Миколаївського обласного ТЦК спіймали на хабарі

Начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП затримали під час отримання 10 тисяч доларів. Посадовець мав за ці гроші не вживати щодо трьох військовозобов'язаних заходів із мобілізації.

Про це повідомляє Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про затримання начальника Миколаївського ТЦК?

За даними слідства, цього разу посадовець отримав 10 тисяч доларів США. За ці кошти він мав не вживати щодо трьох військовозобов'язаних заходів із мобілізації, зняти їх із розшуку в системі "Оберіг" та створити умови для їхнього подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи.

СБУ задокументувало, що посадовець вимагав за такі "послуги" 20 тисяч доларів США з чотирьох ухилянтів.

Водночас це не перший епізод у цьому провадженні. Раніше правоохоронці встановили, що начальник обласного ТЦК отримав ще 5 тисяч доларів.

Начальник Миколаївського ТЦК попався на хабарі / Фото Генпрокуратура України, СБУ

За цю суму він мав не допустити направлення вже мобілізованого чоловіка до військової частини та організувати його повернення для повторного проходження військово-лікарської комісії.

Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем служби та проживання посадовця, а також здійснюють інші першочергові слідчі дії.

Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура також планує звернутися до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовця від посади.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, 12 серпня керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП відсторонили від посади за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що його офіс раніше неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики у діяльності керівництва Закарпатського ОТЦК та СП.

За його словами, замість усунення проблем намагалися чинити інформаційний тиск на представників омбудсмана та навіть ініціювати проти них кримінальні провадження. Лубінець наголосив, що ситуація виникла не за один день і стала можливою через тривалу відсутність належного контролю та реакції на системні порушення.