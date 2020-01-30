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      Хабарі елітними позашляховиками: як ректор університету на Донеччині заробляв на студентах

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      На Донеччині ректор вишу брав хабарі елітними автівками / autonews.ua

      На Донеччині ректор університету брав хабарі у вигляді елітних позашляховиків. Він отримав три автомобілі BMW загальною вартістю понад 2,8 мільйона гривень за зарахування іноземних студентів до навчального закладу.

      Наразі завершене досудове розслідування щодо ректора одного з вищих навчальних закладів Донецької області, повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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      За інформацією слідства, посадовець впродовж 2018 року отримав від іноземних студентів два автомобілі BMW X3. Їхня вартість перевищує 1,2 мільйона гривень. А також BMW X5 вартістю понад 1,6 мільйона гривень. Такою була його винагорода за підписання наказів про зарахування іноземців на навчання до університету.

      Крім того, ректор вишу вніс у щорічну декларацію неправдиву інформацію про BMW X3. Він зазначив, що отримав авто на підставі вигаданого договору позики.

      Наразі триває ознайомлення підозрюваного та його адвоката з матеріалами досудового розслідування. Згодом обвинувальний акт передадуть до суду.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Офіс генпрокурора Новини Донецька Вища освіта Хабар Транспорт Розслідування Студенти
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