Нерухомість у Швейцарії і 52 мільйони гривень: НАБУ повідомило про підозру ексдепутату Бобову

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради Геннадію Бобову (група "Відродження") у недостовірному декларуванні даних про майно.

Про це повідомляє агентство "Українські новини" із посиланням на джерела. На сайті НАБУ без вказівки імені мовиться, що колишній народний депутат отримав підозру через недостовірну інформацію у деклараціях у період з 2015 по 2018 років.

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За даними слідства, Бобов не вказав фінансові зобов'язання:

52 мільйони гривень,

нерухомість за кордоном вартістю 2,32 мільйона швейцарських франків,

наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті становить понад 467 тисяч гривень.

Досудове розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють з травня 2017 року.

Як Бобов "відкупився" від кримінальної справи у 2017 році

У травні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з Бобова. Він підозрювався в ухиленні від податків і декларуванні недостовірної інформації.

Згодом, Бобов сплатив до державного бюджету 37,9 мільйонів гривень у вигляді нарахувань за податковими зобов'язаннями, але пообіцяв судитися за них. Луценко після цього відкликав подання.

Через рік Бобов відсудив у держави 38 мільйонів гривень.