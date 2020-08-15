"Доки ми разом, ми непереможні": у Хабаровську на мітингу люди скандують "Живе Білорусь"
Мешканці Хабаровська вкотре вийшли на акцію підтримки заарештованого ексгубернатора Сергія Фургала. Протестувальники також висловлюють слова солідарності Білорусі, яка опинилася у вогні провладного терору.
Окрім гасел "Доки ми разом, ми непереможні" та "Нас буде більше", 15 серпня протестувальники також скандують "Живе Білорусь". Про це повідомляє Штаб Навального у Хабаровську.
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У натовпі лунають заклики до забастовки за прикладом білорусів, які з 11 серпня оголосили всенародний страйк і не збираються виходити на роботу, доки їм не покажуть справжні результати виборів. Відео та світлинами з місця події діляться соратники Олексія Навального (лідер російської опозиції – 24 канал).
Мітинги у Хабаровську тривають вже понад місяць – 15 серпня стало шостою суботою протестів. Влада заявила, що цього разу на акцію прийшло в десять разів менше людей, аніж минулого разу. Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість активістів тільки зростає. 15 серпня у центрі міста зібралися понад 20 тисяч протестувальників.
Що варто знати про протести у Хабаровську
- приводом для масових протестів став арешт губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала;
- чоловіка звинуватили в організації замовних вбивств, які відбулися 15 років тому;
- мешканці Хабаровського краю не вірять у звинувачення. Вони вважають, що арешт – це лише варварський спосіб усунути Фургала від влади;
- на виборах 2018 року він переміг чинного губернатора від "Єдиної Росії" В'ячеслава Шпорта і очолив Хабаровський край. Для Кремля це стало несподіванкою;
- останньою краплею незадоволення Путіна та Ко став референдум, на якому голосували за зміни в Конституцію. У Хабаровському краї поправки підтримала рекордно мала кількість осіб.