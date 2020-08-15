Мешканці Хабаровська вкотре вийшли на акцію підтримки заарештованого ексгубернатора Сергія Фургала. Протестувальники також висловлюють слова солідарності Білорусі, яка опинилася у вогні провладного терору.

Окрім гасел "Доки ми разом, ми непереможні" та "Нас буде більше", 15 серпня протестувальники також скандують "Живе Білорусь". Про це повідомляє Штаб Навального у Хабаровську.

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У натовпі лунають заклики до забастовки за прикладом білорусів, які з 11 серпня оголосили всенародний страйк і не збираються виходити на роботу, доки їм не покажуть справжні результати виборів. Відео та світлинами з місця події діляться соратники Олексія Навального (лідер російської опозиції – 24 канал).

Беларусь, Хабаровск с вами! pic.twitter.com/kh2G16BKqt — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 15, 2020

Мітинги у Хабаровську тривають вже понад місяць – 15 серпня стало шостою суботою протестів. Влада заявила, що цього разу на акцію прийшло в десять разів менше людей, аніж минулого разу. Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість активістів тільки зростає. 15 серпня у центрі міста зібралися понад 20 тисяч протестувальників.

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