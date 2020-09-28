Азербайджанські хакери організували 27 вересня масштабну кібератаку на 90 новинних сайтів Вірменії. Це відбулося у день загострення стосунків між країнами та початку бойових дій в районі Нагірного Карабаху.

Про успішну хакерську атаку на вірменські сайти повідомили у телеграм-каналі Karabakh Hacking Team та інші джерела. Пресслужба Служби нацбезпеки Вірменії підтвердила факт зламу.

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З повідомлень відомо, що азербайджанські хакери зламали до 90 вірменських вебсайтів і опублікували на них запис промови президента Азербайджану Ільхама Алієва, який заявляє, що Карабах – це Азербайджан.

У повідомленні хакерів також є список сайтів, які зазнали кібератаки. Серед них 1in.am, armenpress.am, news.am, mamul.am, armtimes.am, hetq.am та інші.

Окрім того, у ютубі з'явилося відео злому сайтів:

Конфлікт у Нагірному Карабасі, нагадаємо, загострився рвучко зранку 27 вересня: Вірменія та Азербайджан відновили масштабні бойові дії.

Достовірної інформації про поточний перебіг подій – станом на середину ночі 28 вересня – наразі мало:

Телеграм-канал wargonzo пише, що десятки машин швидкої допомоги курсують між Єреваном та Степанакертом (столиця невизнаної республіки Нагірного Карабаху), перевозячи поранених.

А азербайджанський телеграм-канал dayaz заявляє, що війська Алієва продовжують наступ, а вірмени втратили вже понад пів тисячі військових, серед яких підполковник.

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