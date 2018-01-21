Хакери зламали сторінку президента Болгарії у Facebook
16:47, сьогодні 262 Читать новость на русском
Хакери зламали сторінку президента країни Румена Радева в Facebook, за цим фактом правоохоронці та спецслужби проводять перевірку.
Інформацію про те, що сторінку справді зламали, підтвердили в прес-службі президента, передає "Укрінформ".
Відомо, що інцидент стався у неділю, 21 січня. У профілі Радева з'явилася з'явилася стаття турецькою мовою з посиланням на турецький сайт, який займається кредитуванням.
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Після цього друзі та підписники у соціальній мережі попередили про те, що, швидше за все, сторінку президента зламали.
Нагадаємо, Facebook змінить принципи наповнення новинної стрічки соцмережі з метою включити в неї більше записів від друзів користувача.
Джерело: 24 Канал
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