Новий випадок хантавірусу підтвердили у пасажира круїзного лайнера з Канади

У Канаді підтвердили новий випадок хантавірусу. Позитивний тест отримав один з пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, де стався спалах вірусу.

Про це 17 травня повідомила влада та офіцер охорони здоров'я Британської Колумбії Бонні Генрі для BBC.

Що відомо про новий випадок хантавірусу?

Позитивний тест на хантавірус отримав канадець, що подорожував на круїзному лайнері MV Hondius. Він – один з чотирьох людей, що перебувають на самоізоляції після повернення на острів Ванкувер. У нього розвинулись легкі симптоми захворювання.

За словами Бонні Генрі тест наразі вважається попередньо позитивним і має бути остаточно підтверджений національною лабораторією мікробіології.

Вона запевнила, що всі четверо пасажирів не контактували з іншими людьми після прибуття до Канади.

Таким чином кількість заражених хантавірусом пасажирів зросла до 11. Ще троє – померли, у двох з яких підтвердили наявність інфекції.

Хантавірус – це група вірусів, що переносяться гризунами. Люди зазвичай заражаються через контакт із зараженими гризунами або їх сечею, послідом чи слиною. Поділяється на дві основні клінічні форми: геморагічна гарячка з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром

Чи є загроза для України?

У Центрі громадського здоров'я пояснили, що на лайнері зафіксували штам Andes virus. Його природного резервуара – довгохвостого карликового рисового хом'яка – в Україні немає. Він мешкає лише у Південній Америці.

Лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко пояснив 24 Каналу, що цей вірус передається до людини виключно від гризунів, де людина – кінцевий "господар". Водночас на лайнері, за його словами, зафіксували інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо гризуни на ньому були б відсутні або джерела інфекції ізолювали, то не було б ніякої паніки, зазначив Пономаренко.

В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу. Зокрема, у Хмельницькій інфекційній лікарні з початку 2026 року вже зафіксували два випадки зараження хантавірусною інфекцією.