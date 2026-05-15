Чи загрожує Україні хантавірус Andes, розповіли у Центрі громадського здоров'я.

Чи може Andes virus з'явитися в Україні?

На лайнері виявили штам Andes virus.

В Україні його немає: він не циркулює і не може сформувати стійкий природний осередок.

Але у нашій країні, як і в інших, реєструються інші серотипи хантавірусів. Вони пов'язані переважно із природними осередками серед гризунів.

Попри тяжкий перебіг захворювання у пасажирів лайнера, летальні випадки та можливість обмеженої передачі цього різновиду хантавірусу від людини до людини, ризик для населення Європи як низький.

Нагадаємо, що раніше речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч в етері телемарафону "Єдині новини" уже розповідав, що в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. До прикладу, у Хмельницькій інфекційній лікарні з початку 2026 року було 2 випадки зараження хантавірусною інфекцією. Пацієнти перенесли хворобу у стані середньої тяжкості і уже закінчили лікування.

Чому Andes virus в Україні відсутній?

В Україні відсутній природний резервуар Andes virus.

Його єдиним підтвердженим носієм у природі є довгохвостий карликовий рисовий хом'як – гризун, який мешкає виключно у Південній Америці. В Європі і, зокрема, в Україні цей вид відсутній. Без місцевого резервуара стійка циркуляція вірусу неможлива,

– запевнили у Центрі громадського здоров'я.

До слова, цей вид гризунів поширений переважно в лісах та чагарниках південних Анд у Чилі та Аргентині. За однієї із версії зараження "нульового пацієнта" сталося саме в Аргентині.

Фахівці наголошують, що передача вірусу від людини до людини – це рідкісний виняток. Для цього потрібен надзвичайно тісний контакт. Навіть не такий, як під час коронавірусної інфекції чи грипу.

Довідково. Мікробіолог доктор Густаво Паласіос розповів CNN, що за всю історію було зареєстровано лише 3 000 випадків передачі Andes virus від людини до людини. Водночас він має високий рівень смертності – від 20 до 40%.

"Навіть у разі завезення вірусу хворою людиною (інкубаційний період може сягати 6 тижнів) подальша передача в побутових умовах є малоймовірною. Документально підтверджена лише обмежена передача при тривалому тісному контакті", – зазначили фахівці.

Зверніть увагу! Серед громадян України, які були на борту MV Hondius, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку інфікування.

Що таке хантавірус?

Хантавіруси – це група вірусів, природними резервуарами яких є гризуни.

Шляхи інфікування:

вдихання пилу, забрудненого виділеннями гризунів,

через контакт із контамінованими поверхнями,

рідше через укуси гризунів.

Зверніть увагу! "Нульовий пацієнт" – 70-річний померлий нідерландець Лео Схілпероорда. Чоловік багато подорожував з дружиною, яка теж померла на борту лайнера. Подружжя було орнітологами. Одна із версії, де та як вони заразилися, – сміттєзвалище поблизу міста Ушуая на півдні Аргентини. Це популярна туристична точка на "кінці світу", саме звідти на лайнер сіли останні туристи. На думку епідеміологів, пара побувала на сміттєзвалищі в надії побачити рідкісних патагонських птахів. Водночас влада Ушуаї заперечує наявність вірусу у їхній місцевості.

У світі виділяють дві основні клінічні форми хантавірусної інфекції:

геморагічна гарячка з нирковим синдромом – форма, характерна переважно для Європи та Азії, зокрема для хантавірусів Puumala та Dobrava, які циркулюють і в Україні.

хантавірусний легеневий синдром – форма, характерна переважно для Північної та Південної Америки і яку може спричиняти саме Andes virus.

Важливо. У Центрі громадського здоров'я наголошують, що під час спалахів інфекційних хвороб часто поширюється неправдива інформація та чутки, зокрема про "нові пандемії" або "нові смертельні віруси". Фахівці просять звертатися за правдивою інформацією з офіційних та наукових джерел: офіційних повідомлень Міністерства охорони здоров'я України; ресурсів World Health Organization; матеріалів European Centre for Disease Prevention and Control, повідомлень Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Які симптоми хантавірусу?

Симптоми хантавірусу зазвичай проявляються через 1 – 8 тижнів після зараження. Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України розповіли, що хантавірусна інфекція може супроводжуватися високою температурою, сильним головним болем, нудотою, болем у попереку та проблемами із сечовиділенням. У важких випадках можуть початися кровотечі, гостре ураження нирок або дихальна недостатність.

Один із найтяжчих варіантів перебігу хвороби супроводжується високою температурою, сильним виснаженням, болем у м'язах і голові, а згодом – серйозними порушеннями роботи нирок.

Інша форма інфекції спочатку схожа на звичайну вірусну хворобу, але через декілька днів може швидко перейти у важке ураження легень. Починається сильна задишка, накопичується рідина в легенях і розвивається гостра дихальна недостатність. Хантавірусний легеневий синдром може прогресувати дуже швидко та потребує інтенсивної терапії.

Наразі специфічного лікування чи вакцини нема, розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко розповів 24 Каналу.

Вчені працюють над кількома підходами до вакцинації та терапії хантавірусів, але справа затягується через нестачу фінансування.