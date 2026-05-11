У пасажира "інфікованого" лайнера проявили симптоми хантавірусу на шляху додому, – AP

Частина пасажирів, евакуйованих з круїзного лайнера MV Hondius, ураженого хантавірусом, почали повертатися додому у неділю, 10 травня. Але в одного із них на шляху із Тенерифе почали проявлятися симптоми на борту літака.

Про це пише АР.

Що відомо про новий випадок зараження?

Повідомляється, що тест виявився позитивним в одного із 17 американців. Представники охорони здоров'я США зазначили, що у нього немає жодних симптомів.

Літак, на борту якого перебували американці, мав прибути до Омахи, штат Небраска, вранці понеділка, 11 травня.

"Одного пасажира буде доставлено до відділення біоізоляції Небраски після прибуття, а інші пасажири – до Національного карантинного відділу для обстеження та моніторингу. Пасажир, який прямує до відділення біоізоляції, отримав позитивний результат тесту на вірус, але не має симптомів", – сказала Кайла Томас, речниця лікарні Nebraska Medicine, яка допомагатиме доглядати за пасажирами.

У ще одного французького мандрівника проявилися симптоми збудника на борту літака, заявив прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню. Усіх із цієї групи помістили в сувору ізоляцію.

Нагадаємо, що з початку спалаху померли 3 людини. Це – чоловік і дружина з Нідерландів та жінка з Німеччини. Ще 5 інфікованих раніше покинули судно.



Перша смерть сталася 11 квітня просто на борту, друга – 26 квітня в Йоганнесбурзі, куди 69-річна нідерландка злетіла з острова Святої Єлени, а третя – 2 травня знову на борту.



Двоє британців лікуються в Нідерландах і Південній Африці. Ще один британець – на острові Трістан-да-Кунья, куди британські армійські медики доставили запаси, стрибнувши з парашутом.



Частина екіпажу, а також тіло одного пасажира залишається на кораблі, який прямуватиме до Нідерландів, де його дезінфікуватимуть.



Пасажири та члени екіпажу, що висаджувалися, залишили свій багаж. Їм дозволили взяти лише невелику сумку з предметами першої потреби, мобільним телефоном, зарядним пристроєм та документами.

Чи є загроза спалаху пандемії?

Офіційні особи охорони здоров'я кажуть, що ризик для населення низький.

Зокрема, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повторив, що широка громадськість не повинна турбуватися про спалах.

Ми багато разів повторювали ту саму відповідь. Це не черговий COVID. І ризик для населення низький. Тому вони не повинні боятися і не повинні панікувати,

– казав він.

Обіцяють, що усі пасажири будуть під наглядом.

ВООЗ рекомендує, щоб країни, громадянами яких є туристи, забезпечили активний моніторинг та подальше спостереження: щоденні перевірки здоров'я вдома або в спеціалізованому закладі.

"Ми залишаємо це на розсуд самих країн, щоб вони розробляли власну політику. Але наші рекомендації дуже чіткі", – сказала Марія ван Керхове, головний епідеміолог організації.

Нагадаємо, що на борту були громадяни Нідерландів, Індії, Німеччини, Аргентини, Бельгії, Греції, Португалії, України, Філіппін, Чорногорії тощо.

Велика Британія уже заявила, що пасажири будуть 72 години на карантині, а потім проведуть 6 тижнів самоізоляції.

Франція планувала діяти за аналогічним протоколом, але згодом заявила, що 5 пасажирів залишатимуться у лікарні "до подальших розпоряджень".

ВООЗ вважає, що перше зараження хантавірусом сталося ще до початку круїзу, а потім він передався між людьми на борту судна.

"Згідно з інформацією, наданою експертами, які піднялися на борт судна, гігієнічні та екологічні умови є належними, і вони не виявили гризунів, тому передача через контакт з гризунами на борту малоймовірна", – йдеться у звіті фахівців.

Водночас усі пасажири MV Hondius вважаються контактами високого ризику як запобіжний захід.

Щороку з Аргентини та Чилі, батьківщини вірусу, прибуває понад 500 круїзних суден, проте спалах цієї хвороби ніколи не траплявся на європейській території, тому ймовірність того, що це станеться у зв'язку з цим судном, є малоймовірною,

– заявили у міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Як поширюється хантавірус?

Хантавірус зазвичай поширюється, коли люди вдихають забруднені залишки посліду гризунів. Хвороба майже не передається між людьми. Але Andes virus, виявлений під час спалаху на круїзному лайнері, таки може поширюватися від людини до людини у рідкісних випадках.

Речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч в етері телемарафону "Єдині новини" розповів, що в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції.

Симптоми зазвичай проявляються через 1 – 8 тижнів після зараження. Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України пояснили, що хантавірусна інфекція може супроводжуватися високою температурою, сильним головним болем, нудотою, болем у попереку та проблемами із сечовиділенням.

У важких випадках можуть початися кровотечі, гостре ураження нирок або дихальна недостатність.

Один із найтяжчих варіантів перебігу хвороби супроводжується високою температурою, сильним виснаженням, болем у м'язах і голові, а згодом – серйозними порушеннями роботи нирок.

Інша форма інфекції спочатку схожа на звичайну вірусну хворобу, але через декілька днів може швидко перейти у важке ураження легень. Починається сильна задишка, накопичується рідина в легенях і розвивається гостра дихальна недостатність.

Наразі вчені працюють над кількома підходами до вакцинації та терапії хантавірусів. Але це затягується роками через нестачу фінансування.