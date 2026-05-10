Хантавірус підступає до України: в Польщі людина на карантині через ризик зараження

У Польщі одну людину помістили на карантин після можливого контакту з пасажиром круїзного лайнера MV Hondius. Саме на цьому судні стався спалах хантавірусу.

Про це пише RFM24.

Чи підтвердили випадок зараження у Польщі?

Як передає видання, у Польщі взяли під нагляд санітарних служб людину, яка могла контактувати з пасажиром судна, де стався спалах хантавірусу. Інформацію підтвердили у Головній санітарній інспекції.

Журналісти запевнили, що людина не має симптомів захворювання. Однак вона пробуде на карантині під спостереженням сім днів.

Зазначається, що на борту MV Hondius перебував один польський капітан. Санітарна інспекція встановить людей, що могли контактувати із пасажирами судна після того, як вони зійдуть на берег.

Хантавірус – це група небезпечних захворювань, які передаються людині від диких гризунів. Вони можуть викликати геморагічну гарячку з ураженням нирок та важкий легеневий синдром. Від людини до людини цей вірус не передається, а зараження найчастіше відбувається через вдихання пилу з частинками виділень інфікованих гризунів.



Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Спалах хантавірусу: останні новини

До речі, в Іспанії 14 людей помістять на карантин після прибуття на Канарські острови. Їх доставлять спецрейсом до Центрального оборонного шпиталю імені Гомеса Ульї у Мадриді. Вони тиждень пробудуть під наглядом медиків.

Жителі острова Тенерифе протестували проти прибуття судна до них. Вже 10 травня стало відомо, що воно все ж стало на якір поруч з портом Гранаділья-де-Абона для евакуації пасажирів і частини екіпажу.

Наразі відомо про вісім заражених людей, що були на борту. Троє з них померли – подружжя з Нідерландів і чоловік із Німеччини.