"Можуть виникати нові випадки": у ВООЗ відповіли, чи є ризик пандемії хантавірусу

Після спалаху хантавірусу на круїзному судні MV Hondius глобальний ризик поширення інфекції залишається низьким. Водночас епідеміологи продовжують стежити за розвитком ситуації.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо експрес-оцінки ризиків після аналізу поширення хантавірусу.

Читайте також Міг заразитися на смітнику на "краю світу": що відомо про "нульового пацієнта" з хантавірусом

Чи є загроза нової епідемії?

У ВООЗ заявили, що ризик для громадського здоров'я був переоцінений з урахуванням найактуальнішої доступної інформації, і наразі глобальний ризик залишається низьким.

Водночас для пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту до запровадження протиепідемічних заходів, ризик зараження оцінюють як помірний.

Хоча серед пасажирів та членів екіпажу, які зазнали впливу до впровадження заходів стримування, все ще можуть виникати додаткові випадки, очікується, що ризик подальшої передачі знизиться після висадки та впровадження заходів контролю,

– йдеться у звіті.

Станом на 15 травня 2026 року було зареєстровано 10 випадків захворювання, з яких вісім підтверджені лабораторно, ще два – ймовірні. Троє людей померли, тож рівень летальності наразі становить 30%.

У контактної особи зі США, чий попередній результат тестування був невизначеним, аналіз зрештою не підтвердив зараження. Із восьми підтверджених випадків у трьох генетичне тестування виявило вірус Andes.

Довідка. Вірус Andes, який виявили у пасажирів круїзного судна MV Hondius, є одним із найвідоміших різновидів хантавірусу в Південній Америці, зокрема в Аргентині. Свою назву він отримав від гірської системи Анди – найдовшої гірськоїї системи у світі. За словами медиків, для України цей вірус не є типовим.

Як повідомляють у ВООЗ, пасажири MV Hondius продовжуватимуть перебувати під наглядом протягом інкубаційного періоду вірусу, що триває близько шести тижнів.

Варто зазначити, що хантавірусні інфекції вважаються серйозною, хоча й відносно рідкісною загрозою для громадського здоров'я. Найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами або їхніми виділеннями, однак у деяких регіонах можливі й локальні спалахи захворювання.

Інфекція може спричиняти хантавірусний легеневий синдром – важке захворювання, яке здатне швидко викликати гостру дихальну недостатність і кардіогенний шок.

У деяких випадках рівень летальності сягає 50%. Специфічного противірусного лікування наразі не існує, тому лікарі переважно використовують підтримувальну терапію.

Цікаво! Лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко також прокоментував ризик нової пандемії. У розмові з 24 Каналом він пояснив, що наразі немає високої інтенсивності передачі. За його словами, ситуація може змінитися лише у випадку, якщо відбудеться певна мутація вірусу – однак зараз це прогнозувати важко.

З чого все почалося?

На початку травня стало відомо про декілька випадків тяжкого гострого респіраторного захворювання на борту нідерландського круїзного судна MV Hondius. Спочатку йшлося про двох померлих та одного критично хворого пасажира, а причина захворювання на момент повідомлення була невідомою.

Того ж дня лабораторні дослідження підтвердили зараження хантавірусом у пасажира, госпіталізованого в Йоганнесбурзі, що в Південній Африці. Згодом, 5 травня, лабораторія Женевських університетських лікарень підтвердила, що спалах був спричинений саме вірусом Andes.

10 травня судно прибуло до порту Гранаділья на Тенерифе. На борту тоді перебували 150 людей: 86 пасажирів, 60 членів екіпажу та чотири медичні фахівці.

Згодом пасажирів та більшість екіпажу евакуювали та доставили до країн проживання або транзитних пунктів спеціально організованими некомерційними рейсами.

Саме судно 11 травня вирушило до Нідерландів із 25 членами екіпажу та двома нідерландськими медпрацівниками на борту, які здійснюють моніторинг стану здоров'я.