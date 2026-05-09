Карантин став обов'язковим для понад 10 пасажирів судна зі спалахом хантавірусу

Суд в Іспанії зобов'язав 14 іспанців у тижневому карантині після прибуття з подорожі на судні MV Hondius. Вони могли контактувати із хантавірусом.

Про це повідомили в El Pais.

Дивіться також В Іспанії госпіталізували пасажирку авіарейсу після контакту з хворою на смертельний хантавірус

Що вирішили з карантином?

Центральний суд у Мадриді скасував попереднє рішення міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес про "добровільний" характер ізоляції. Натомість для 14 іспанців, що були на лайнері, обов'язковим став карантин.

У документі йдеться про те, що людей розмістять в окремих палатах Центрального оборонного шпиталю імені Гомеса Ульї в Мадриді. Вони пробудуть там щонайменше сім календарних днів.

Тривалість карантину буде постійно переглядатися з урахуванням даних моніторингу та встановлених характеристик ризику як в Іспанії, так і на міжнародному рівні,

– йдеться в матеріалі.

Як передає видання, пацієнтам проведуть ПЛР-тестування після прибуття та через тиждень на карантині. У медзакладі їм двічі вимірюватимуть температуру тіла та перевірятимуть можливі симптоми, зокрема лихоманку, кашель чи задишку.

Пацієнти зможуть поспілкуватись із близькими за допомогою електронних засобів зв'язку. А у разі порушення карантину передбачені санкції.

Водночас влада запевняє, що ризик зараження населення – мінімальний. Іноземців із судна репатріюють до їхніх країн, а громадян Іспанії доставлять до Мадриду спецрейсами, щоб уникнути контакту з людьми на Канарських островах.

Люди протестують через прибуття "зараженого судна"

У BBC повідомили, що уряд Іспанії домовився із Всесвітньої організацією охорони здоров'я про майбутню висадку пасажирів круїзного лайнера MV Hondius в порту Гранаділья, що далеко від житлових районів на Тенерифе. Цими вихідними, 9 або 10 травня, судно стане на якір у морі неподалік, а його пасажирів доставлять на архіпелаг.

Рішення іспанського уряду викликало хвилю протестів на Канарських островах. Працівники портів свистіли у свистки, вмикали вувузели та розмахували прапорами біля будівлі парламенту Канарських островів.

Видання передає, що іспанці були стурбовані, що неминуче прибуття судна може становити ризик для їхнього здоров'я. Деякі навіть погрожували заблокувати його.

Раніше госпіталізували ще людину з підозрою на хантавірус

Раніше повідомлялось, що в Іспанії до лікарні потрапила жінка з підозрою на хантавірус. Вона летіла одним рейсом, що й пасажирка MV Hondius, яка згодом померла.

У госпіталізованої були легкі респіраторні симптоми, схожі на хантавірус. Лікарі чекають на результати аналізів, щоб підтвердити або спростувати діагноз.