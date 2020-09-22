Харчування для дітей загиблих військових може стати безкоштовним
Діти загиблих у війні на Донбасі військовослужбовців можуть отримати право на безкоштовне харчування у школах та дитсадках. Відповідний законопроєкт вже зареєструвала Верховна Рада.
Автором зареєстрованого законопроєкту №4130 є голова парламенту Дмитро Разумков. Політик написав у твітері, що турбота про дітей – це вклад у майбутнє держави.
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Яку проблему вирішує законопроєкт
За чинним законодавством, забезпечувати безкоштовним харчування у закладах освіти мають:
- дітей-сиріт;
- дітей без батьківського піклування;
- учнів 1 – 4 класів із малозабезпечених сімей;
Однак така пільга не поширюється на дітей, в яких один із батьків загинув (зник безвісти), захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Відтак, такі діти є соціально незахищеними.
На практиці все відбувається так:
- одні органи місцевого самоврядування приймають рішення, щоб забезпечити безкоштовним харчуванням дітей, загиблих учасників російсько-української війни;
- інші – ігнорують цю проблему.
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Що зміниться
Саме тому законопроєкт має закріпити загальнообов’язкову норму для органів державної влади та місцевого самоврядування. Так, ті органи влади, які мають у підпорядкуванні державні та комунальні заклади освіти, повинні забезпечувати безоплатним харчуванням дітей, в кого один з батьків загинув (зник безвісти), захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.