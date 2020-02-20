Харків є лише транзитом, – голова Харківської ОДА про евакуацію українців з Уханя

Пасажирський літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими українцями з Уханя досі не сів. Він вже понад годину кружляв між Дніпром та Харковом. Літак міг би сісти у Харкові, туди вже з'їхалися карети "швидкої" та автобуси оперативно-рятувальної служби.

Але Харків буде лише транзитним пунктом, зазначив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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"Я одразу вам повідомляю, якщо борт прибуде у Харківську область, то Харків є лише транзитом. Далі людей будуть переміщати. Куди – наразі не відомо", – наголосив Кучер.

Він додав, що евакуйовані громадяни не будуть заходити на територію терміналу аеропорту. Водночас він підкреслив, що усі люди, що перебувають на борту, здорові. Їх перевірили китайські та українські лікарі.

Всі люди будуть переміщені в автобуси. Вони пройдуть ще одну перевірку, яка буде вже третьою. В термінал вони не заходять. Вони відразу переміщуються в автобуси і просуваються далі,

– сказав Кучер.

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Водночас люди з міст, куди ймовірно можуть доправити українців з Китаю, сприйняли цю новину неоднозначно. Так, до прикладу, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі. У Винниках 19 лютого люди перекрили під’їзд до госпіталю автомобільними шинами. Депутати Тернопільської обласної ради заявили, що область не прийматиме людей на карантин.

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