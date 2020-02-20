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      Харків є лише транзитом, – голова Харківської ОДА про евакуацію українців з Уханя

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      Евакуація українців з Уханя / 24 канал

      Пасажирський літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими українцями з Уханя досі не сів. Він вже понад годину кружляв між Дніпром та Харковом. Літак міг би сісти у Харкові, туди вже з'їхалися карети "швидкої" та автобуси оперативно-рятувальної служби.

      Але Харків буде лише транзитним пунктом, зазначив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

      Важливо! Евакуація українців з Уханя: літак кружляє між Дніпром та Харковом

      "Я одразу вам повідомляю, якщо борт прибуде у Харківську область, то Харків є лише транзитом. Далі людей будуть переміщати. Куди – наразі не відомо", – наголосив Кучер.

      Він додав, що евакуйовані громадяни не будуть заходити на територію терміналу аеропорту. Водночас він підкреслив, що усі люди, що перебувають на борту, здорові. Їх перевірили китайські та українські лікарі. 

      Всі люди будуть переміщені в автобуси. Вони пройдуть ще одну перевірку, яка буде вже третьою. В термінал вони не заходять. Вони відразу переміщуються в автобуси і просуваються далі,
      – сказав Кучер.

      Дивіться відео: голова Харківської ОДА розповів про евакуацію українців з Уханя

      Водночас люди з міст, куди ймовірно можуть доправити українців з Китаю, сприйняли цю новину неоднозначно. Так, до прикладу, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі. У Винниках 19 лютого люди перекрили під’їзд до госпіталю автомобільними шинами. Депутати Тернопільської обласної ради заявили, що область не прийматиме людей на карантин.

      Зверніть увагу! Чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

      Що відомо про евакуацію українців з Китаю: головне

      • 20 лютого літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде до України. Наразі не відомо, де конкретно сяде борт. Перед посадкою у літак китайські медики перевірили стан здоров'я українців та іноземців. Чотирьох людей не пустили на повітряне судно, на борт сіли лише здорові.
      • Після посадки літак продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Відомо, що люди, зокрема й члени екіпажа і медики, відправляться на двотижневий карантин.
      • Через 14 днів евакуйовані зможуть покинути місце карантину, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.
      20 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Здоров'я SkyUp Китай
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