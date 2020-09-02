На Харківщині до приїзду Зеленського фарбували пеньки й мили асфальт: фото
Президент України Володимир Зеленський 2 вересня прибув з робочим візитом у Харківську область. До приїзду глави держави місцеві чини на Харківщині вирішили, що їм і трава недостатньо зелена, і дорога недостатньо рівна.
Володимир Зеленський мав намір ознайомитися з об'єктами "Великого будівництва" в Харківській області, повідомляє Офіс Президента України.
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Коли стало відомо про візит президента, у Пісочині Харківської області одразу ж і розпочали "Велике будівництво". Передовсім серед ночі взялися лагодити дорогу, пише телеграм-канал "Веха".
Нічний ремонт дороги в Пісочині перед приїздом Зеленського / фото "Веха"
Та не дорогою єдиною. Коли автошляхи стали "ідеально рівними", у Пісочині вирішили довести до ладу й пеньки. Для цього їх пофарбували, а асфальт – той, який не довелося лагодити – помили за допомогою пожежних машин.
На Харківщині до приїзду Зеленського фарбували пеньки / фото "Веха"
У Пісочині для Зеленського мили асфальт / фото "Веха"
Пісочин Харківської області: карта