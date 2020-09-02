Президент України Володимир Зеленський 2 вересня прибув з робочим візитом у Харківську область. До приїзду глави держави місцеві чини на Харківщині вирішили, що їм і трава недостатньо зелена, і дорога недостатньо рівна.

Володимир Зеленський мав намір ознайомитися з об'єктами "Великого будівництва" в Харківській області, повідомляє Офіс Президента України.

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Коли стало відомо про візит президента, у Пісочині Харківської області одразу ж і розпочали "Велике будівництво". Передовсім серед ночі взялися лагодити дорогу, пише телеграм-канал "Веха".



Нічний ремонт дороги в Пісочині перед приїздом Зеленського / фото "Веха"

Та не дорогою єдиною. Коли автошляхи стали "ідеально рівними", у Пісочині вирішили довести до ладу й пеньки. Для цього їх пофарбували, а асфальт – той, який не довелося лагодити – помили за допомогою пожежних машин.



На Харківщині до приїзду Зеленського фарбували пеньки / фото "Веха"



У Пісочині для Зеленського мили асфальт / фото "Веха"

Пісочин Харківської області: карта