Підполковник Збройних Сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія намагається всіма наявними силами та засобами прорвати лінію оборони підрозділів, які перебувають на Харківському напрямку. Зокрема, вони атакують селище Борова, що розташоване в Ізюмському районі.

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Противник задіює як малі піхотні штурмові групи, так і штурмові групи з технікою.

Яку техніку використовує ворог

Він додав, що інтенсивність боїв знижується лише, коли противник зазнає втрат. Тоді він змушений перегруповуватися та підкріплюватися резервами, щоб нарощувати свої наступальні дії.

Ситуація не змінюється, вона залишається динамічною на нашій ділянці фронту. Ми робимо все, щоб завдавати ворогу ураження та зупиняти його ще на підступах до нашої лінії оборони, – сказав Родіон Кудряшов.

Він додав, що з 2022 року є інформація, що у противника дедалі менше техніки. Проте вже у 2025 році він бачить, що на Харківському напрямку противник знову застосовує чимало техніки.

Що відбувається на Харківському напрямку: дивіться на карті

"Так, це не той обсяг, що був на початку широкомасштабного вторгнення. Так, це вже старіші зразки озброєння, які є в наявності в Росії. Так, серед них є навіть ржава техніка. Проте противник усе ще продовжує застосовувати техніку – і робить це у значно більших масштабах, ніж ЗСУ", – сказав Кудряшов.

Він додав, що в ЗСУ попереду багато роботи щодо ліквідації всього збройного потенціалу Росії. Він підкреслив, що противник продовжує застосовувати техніку, використовує чимало засобів і має значні запаси снарядів до них.