О 19:28 на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. О 20:20 Повітряні сили повідомили, що у районі міста перебуває ворожий БпЛА, передає 24 Канал.

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Ворожий БпЛА впав на дитячий майданчик

О 20:59 стало відомо, що нові групи ударних БпЛА на Харківщині рухаються в західному напрямку.

Пізніше очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Індустріальному районі Харкова зафіксували падіння БпЛА невідомого типу. За словами чиновника, дрон впав на дитячий майданчик.

На щастя, через падіння БпЛА ніхто не травмувався. Профільні служби обстежують територію.