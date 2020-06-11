Перед консульством Росії у Харкові з'явився мурал з емблемою СБУ: промовисті фото
У Харкові на стіні одного з будинків з'явився мурал з емблемою контррозвідки СБУ. Мурал розташували дуже вдало, адже навпроти – російське консульство.
На муралі зобразили козака, що бореться з чудовиськом
На муралі, що розташований на бічній стіні п'ятиповерхівки, додали гасло ДКР "Aquila non captat muscas" – "Орел мух не ловить". Про це повідомив у фейсбуці харків'янин Едуард Рубін.
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Символ української розвідки. На правильному місці,
– написав Рубін.
Розміру муралу – близько 10 на 10 метрів. Автори зобразили козака, що бореться з двоголовим чудовиськом з коронами. Над героєм напис: "Пам'ятаємо – перемагаємо".
Це ініціатива харківських художників
Як повідомляє Depo.Харків, мурал – ініціатива харківських художників, які захотіли заповнити порожню стіну. Також, зазначили автори ідеї, це буде нагадуванням, що генконсульство Росії – під наглядом українських спецслужб.
Мурал створили харківські художники / Фото Depo.ua