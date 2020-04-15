Для українських лікарів проводитимуть онлайн-консультації щодо коронавірусу: деталі
Міністерство охорони здоров'я України уже готове розпочати вести онлайн-уроки для лікарів щодо боротьби з коронавірусом. Проводити такі будуть 7 фахових анестезіологів-реаніматологів.
Питання про запуск онлайн-курсів обговорювалося під час засідання в Офісі Президента України.
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Наразі до таких онлайн-курсів уже можуть підключитися майже половина опорних лікарень – 100 з 242.
Комунікації зараз не може бути забагато. Кожен лікар повинен мати можливість поставити запитання й обговорити проблему, що виникла,
– наголосив Володимир Зеленський.
Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на ранок 15 квітня в Україні підтвердили вже 3 тисячі 764 випадки захворювання на коронавірус. Внаслідок хвороби помперли 108 людей. Серед них були і 7 лікарів.
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