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Для українських лікарів проводитимуть онлайн-консультації щодо коронавірусу: деталі

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100 опорних лікарень вже готові до онлайн-консультацій лікарвів / ukrinform.ua

Міністерство охорони здоров'я України уже готове розпочати вести онлайн-уроки для лікарів щодо боротьби з коронавірусом. Проводити такі будуть 7 фахових анестезіологів-реаніматологів.

Питання про запуск онлайн-курсів обговорювалося під час засідання в Офісі Президента України.

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Наразі до таких онлайн-курсів уже можуть підключитися майже половина опорних лікарень – 100 з 242.

Комунікації зараз не може бути забагато. Кожен лікар повинен мати можливість поставити запитання й обговорити проблему, що виникла,
– наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на ранок 15 квітня в Україні підтвердили вже 3 тисячі 764 випадки захворювання на коронавірус. Внаслідок хвороби помперли 108 людей. Серед них були і 7 лікарів.

коронавірус, стадії
Стадії захворювання на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини Здоров'я Офіс Президента Президент України Здоров'я Лікування
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