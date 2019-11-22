Гігієна туалету: все, про що вам незручно питати, перевірте чи робите так

Походи до туалету базове і щоденне заняття кожного з нас. Перевірте чи все ви робите правильно з наукової точки зору.

Ходити до туалету лише вдома, чи туалети в громадських місцях можуть бути не такими страшними? Використовувати антибактеріальне мило чи інші спеціальні засоби. Як довго можна терпіти та який папір використовувати? Ми зібрали факти, які допоможуть розібратися з такими інтимними питаннями.

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Чи можна заразитися чимось, коли сідаєш на унітаз в громадських місцях

Більшість бактерій живуть на поверхнях недовго, тож шанс підхопити щось від сидіння унітазу вкрай низький. На обідку здебільшого лишаються бактерії, що живуть на шкірі людини та не становлять особливої небезпеки.

Крім того, самі ми контактуємо з обідком поверхнею шкіри, яка має гарний бар’єрний захист. Ризики інфекції підвищуються, якщо у вас є пошкодження на шкірі.

Відтак, головне правило – ретельно мийте руки після відвідин туалету. Намильте і протягом 20 секунд мийте долоні не забуваючи про шкіру навколо нігтів та між пальцями.



Найнебезпечніше місце в туалеті – ручки дверей, на них найбільше бактерій

Небезпека ручки дверей в туалеті

На жаль, лише 19% людей миють руки після туалету, отож ризики щось підхопити більші не коли ви сідаєте на унітаз, а коли торкаєтеся дверних ручок. Медики радять відкривати двері ліктем або використовувати серветку.

Чи необхідно використовувати антибактеріальне мило

Мити руки після туалету – необхідно. Це найкращий спосіб попередити інфекції. Але мило краще використовувати звичайне. Антибактеріальне нічим не краще й підвищує ризики появи так званих супербактерій – мікробів, що є стійкими до дії антибіотиків.

А що робити з милом бруском

Попри вороже ставлення до такого мила, немає підтверджень, що воно розносить мікроби. Деякі дослідження, в яких брускове мило спеціально заражали бактеріями, свідчать, що мікроби не передавались людині у такий спосіб. Хоча в деяких медичних закладах віддають перевагу рідкому милу, в побуті краще помити руки брусковим милом, ніж не користуватись милом взагалі.

Чи слід брати телефон до туалету

Руки ви помиєте, а телефон – ні. Бактерії в туалеті, попри популярну рекламу, живуть не лише “під обідком унітазу”. Вони осідають на всіх поверхнях, в тому числі, на вашому смартфоні.



Не беріть з собою до туалету гаджети

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Не варто довго затримуватись в кабінці туалету після зливання води

Після того, як ви зливаєте воду, мікроорганізми розпилюються разом із дрібними краплями води у повітрі. Тому, зробивши справи, – йдіть звідти якнайшвидше.

Терпіти шкідливо та небезпечно

Довге утримання сечі може призвести до інфікування сечовивідних шляхів. Також це розтягує сечовий міхур, його м'язи слабшають та в майбутньому ходити в туалет може бути важче.

А чоловікам варто писати сидячи або все-таки стоячи?

Якщо у чоловіка немає проблем з нижніми сечовивідними шляхами – різниці немає. А ось при їх наявності – краще сидячи, тому що так легше спорожнити сечовий міхур.

Жінкам необхідна більша кількість вбиралень

Жінки проводять в туалеті на 30 секунд довше, ніж чоловіки. До того ж, вони відвідують вбиральню частіше через менструації, вагітність та тому що часто доглядають дітей та літніх людей, яким потрібна допомога у вбиральнях. Тому їм потрібно більше туалетних кабінок. Достатня кількість жіночих туалетів – питання гендерної рівності.

Туалетний йоржик варто дезінфікувати та мити раз на тиждень

Адже там збирається багато бактерій.



Туалетний папір повинен підходити вам

Що краще: сухий туалетний папір чи вологий, а може, – біде?

Вчені ще не знають, що краще для здорових людей – використовувати біде чи туалетний папір.

Є думка, що біде може знизити роздратування і дискомфорт, який буває від частого використання сухого туалетного паперу. Також біде рекомендують людям, у яких є обмеження в рухливості.

Порада західних лікарів: якщо сухий туалетний папір з якоїсь причини не підходить – використовуйте вологий. Зокрема, якщо у людини геморой, анальна тріщина або анальний свербіж, то радять вибирати саме його, головне – без ароматизаторів і спирту.

А довго силуватися сидячи на унітазі – погано?

Краще так не робити: ймовірно, це може погіршити стан при геморої або привести до анальної тріщини.

Щоб полегшити процес, можна спробувати сидіти на унітазі як на корточках, використовуючи підставку для ніг. Деякі дослідження показують, що така позиція скорочує час дефекації, але строгих медичних рекомендацій поки немає.

Якщо ж головна причина напруження – запор, лікарі в першу чергу в таких випадках рекомендують збільшити в своєму раціоні кількість клітковини й пити більше води.