Карантин у Харкові: Кернес не хоче закривати школи

У Харкові через карантин з 12 березня на три тижні буде закрито театри й кінотеатри, цирк і розважальні центри, але школи й дитячі садки продовжать працювати.

Про це написав харківського міський голова Геннадій Кернес.

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Чому Кернес не хоче вводити карантин у школах Харкова?

Він пояснив це тим, за останні 20 днів спостерігається зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах.

Мер Харкова Генадій Кернес “Причина друга – куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину зовсім незрозуміло, і для багатьох із них – цей час стає важким випробуванням”.

Але він додав, що якщо батьки не хочуть пускати дітей до навчальних закладів – керівництво шкіл не буде проти, необхідно написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу.

Кернес зазначив, що це – лише превентивні заходи, адже в Харкові "немає жодного не те, що хворого на коронавірус, немає жодної підозри на цю хворобу".

Де вже запровадили карантин?

За недотримання карантину передбачення кримінальна відповідальність, тому можна скоріш за все закриють усі школи країни.

Станом на 12 березня навчальні закрили: в Києві та області, Львові, Чернівецькій області, Івано-франківський та Одеській. Також є повідомлення Харківської ОДА про закриття шкіл у всій області.



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