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Кличко розповів, що і якими засобами дезинфікують в Києві

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Віталій Кличко / file.liga.net

Міський голова Києва зазначив, що дезинфекція транспортних засобів відбувається кілька разів на день. Також обробляють зупинки, пішохідні переходи, мости, дороги.

Про це Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

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Він додав, що також дезинфікують підїзди житлових будинків та ліфти.

Для обробки використовують 10 найменувань дезинфікуючих засобів. Зокрема,це тентамін, санідез, хлор, септональ та інші.

Коронавірус в Україні: коротко
Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області – 15 хворих, у Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.

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Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини Здоров'я Новини України Віталій Кличко Новини Києва Здоров'я Лікування
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