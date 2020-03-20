Кличко розповів, що і якими засобами дезинфікують в Києві

Міський голова Києва зазначив, що дезинфекція транспортних засобів відбувається кілька разів на день. Також обробляють зупинки, пішохідні переходи, мости, дороги.

Про це Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

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Він додав, що також дезинфікують підїзди житлових будинків та ліфти.

Для обробки використовують 10 найменувань дезинфікуючих засобів. Зокрема,це тентамін, санідез, хлор, септональ та інші.

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.



Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області – 15 хворих, у Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.



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