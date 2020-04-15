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Кличко розповів скільки тестів на коронавірус зробили у Києві

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Скільки тестів на коронавірус зробили в Києві / Unsplash

Тестування на коронавірус У Києві проводиться за алгоритмами ВООЗ. Діагностику проводять лише у тих людей, які мають симптоми коронавірусу або контактували з хворими.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу у Києві.

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Також, за його словами, проводиться тестування усіх людей, які повернулися з-за кордону. 

 
Мер Києва Віталій Кличко
“Спочатку лікарі за допомогою тестів на інші види вірусів виключають можливість захворювання на них. Якщо не підтверджуються, то матеріали передають на ПЛР тестування на коронавірус”.

Кличко зазначив, що в Києві вже зробили понад 4000 ПЛР-тестів, їх ще залишилося близко 1000. 15 квітня очікують нову партію.


Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Віталій Кличко Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Києва Здоров'я Лікування
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