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Коронавірус у гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці: поліція встановила блокпост

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Коронавірус у гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці - блокпост
Пост поліції біля гуртожитку / Скриншот з відео

Біля гуртожитку Київського міжнародного університету у Петропавлівській Борщагівці встановили блокпост. В гуртожитку виявили спалах коронавірусу. Правоохоронці нікого не випускають з території.

Біля гуртожитку чергують правоохоронці і представники органів місцевого самоврядування. Про це заявили в поліції Київщини, повідомляє Укрінформ.

До теми У гуртожитку київського університету спалах COVID-19: хворобу виявили у студентів та коменданта

Поліцейські забезпечують громадський порядок по всьому периметру гуртожитку.

З гуртожитку не випускають людей. До гуртожитку – в разі нагальної потреби під розписку впускають, але вже не випускають цих людей,
– уточнили правоохоронці.

В поліції також додали, що грубих порушень карантину чи громадського порядку немає.

Що відомо про спалах коронавірусу в гуртожитку Київського міжнародного університету

  • Спалах коронавірусу виявили у гуртожитку Київського міжнародного університету у Петропавлівській Борщагівці. Відомо, що у гуртожитку проживає багато іноземних студентів. У гуртожитку хворобу виявили у 7 людей: шістьох мешканців та одного коменданта.
  • Вогнище хвороби виявили випадково, коли один зі студентів втратив свідомість. У нього не було симптомів коронавірусу, але тест все ж вирішили провести й він виявився позитивним.
  • 26 квітня почали тестувати людей, з якими контактував хворий. Загалом у гуртожитку проживають близько 152 людей.
  • У зв'язку зі спалахом, гуртожиток КиМУ продезінфікували та визначили ізолятором. У самому гуртожитку проводять щоденний температурний скринінг, а пересування мешканців між поверхами обмежили.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Гуртожитки Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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