Коронавірус у гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці: поліція встановила блокпост

Біля гуртожитку Київського міжнародного університету у Петропавлівській Борщагівці встановили блокпост. В гуртожитку виявили спалах коронавірусу. Правоохоронці нікого не випускають з території.

Біля гуртожитку чергують правоохоронці і представники органів місцевого самоврядування. Про це заявили в поліції Київщини, повідомляє Укрінформ.

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Поліцейські забезпечують громадський порядок по всьому периметру гуртожитку.

З гуртожитку не випускають людей. До гуртожитку – в разі нагальної потреби під розписку впускають, але вже не випускають цих людей,

– уточнили правоохоронці.

В поліції також додали, що грубих порушень карантину чи громадського порядку немає.

Що відомо про спалах коронавірусу в гуртожитку Київського міжнародного університету