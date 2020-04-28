Коронавірус у гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці: поліція встановила блокпост
Біля гуртожитку Київського міжнародного університету у Петропавлівській Борщагівці встановили блокпост. В гуртожитку виявили спалах коронавірусу. Правоохоронці нікого не випускають з території.
Біля гуртожитку чергують правоохоронці і представники органів місцевого самоврядування. Про це заявили в поліції Київщини, повідомляє Укрінформ.
До теми У гуртожитку київського університету спалах COVID-19: хворобу виявили у студентів та коменданта
Поліцейські забезпечують громадський порядок по всьому периметру гуртожитку.
З гуртожитку не випускають людей. До гуртожитку – в разі нагальної потреби під розписку впускають, але вже не випускають цих людей,
– уточнили правоохоронці.
В поліції також додали, що грубих порушень карантину чи громадського порядку немає.
Що відомо про спалах коронавірусу в гуртожитку Київського міжнародного університету
- Спалах коронавірусу виявили у гуртожитку Київського міжнародного університету у Петропавлівській Борщагівці. Відомо, що у гуртожитку проживає багато іноземних студентів. У гуртожитку хворобу виявили у 7 людей: шістьох мешканців та одного коменданта.
- Вогнище хвороби виявили випадково, коли один зі студентів втратив свідомість. У нього не було симптомів коронавірусу, але тест все ж вирішили провести й він виявився позитивним.
- 26 квітня почали тестувати людей, з якими контактував хворий. Загалом у гуртожитку проживають близько 152 людей.
- У зв'язку зі спалахом, гуртожиток КиМУ продезінфікували та визначили ізолятором. У самому гуртожитку проводять щоденний температурний скринінг, а пересування мешканців між поверхами обмежили.