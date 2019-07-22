Як активізувати критичне мислення: перевірені лайфхаки

Здатність мислити критично – не вроджена ознака і не дар божий, як власне і розумові здібності людини. Це величезне поле для щоденних тренувань і розкриття інтелектуального потенціалу.

Критичне мислення допомагає людині формувати свій унікальний погляд на явища та процеси і, керуючись логікою, вибудовувати доладну систему аргументації для доведення власних думок.

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Також вміння аналізувати інформацію зменшує шанси на інтелектуальну капітуляцію та вірогідність стати на бік конвеєрного мислення.



Думай!

Критичне мислення — це система суджень, яка ґрунтується на здатності виявляти причинно-наслідкові зв’язки, верифікувати інформацію, відокремлювати факти від думок і припущень, при цьому блокуючи одностороннє, догматичне сприйняття світу. Таким чином людина формує навички розрізнення логічних умовиводів від упереджень, соціальних конструктів та міфів, які породжують маси.

Такий тип мислення є абсолютно прагматичною річчю, яка може довести свою користь та ефективність у повсякденному житті, коли ви, наприклад, дивитесь телевізор, купуєте одяг зі знижкою або прагнете самоактуалізації.

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Що робити?

1. Ставити багато питань та не приймати неверифіковані вами факти на віру. Будь-яка інформація має піддаватися критиці та аналізу.

2. Не шукайте аргументи вибірково, тобто тільки ті, які підтверджують вашу думку. Шукайте аргументи, які підтвердять чи спростують судження, а не ваше ставлення до нього.



Не вірте – перевіряйте!

3. Розширюйте світогляд. Адже, щоб відхиляти неправдиві судження, людина повинна володіти певним спектром знань. Чим більше вона знає, тим важче її ввести в оману.

Тут у нагоді стануть якісна література (не белетристика та "білялітература" про те, як стати багатим і знаменитим), яка моделює життя та характери під різними кутами, аналітичні та наукові статті, філософські роботи, фільми жанру арт-хауз, відвідування культурологічних заходів і навіть туристичні мандрівки. Тобто мета – зібрати якомога більше інформації для вашого мозку.

4. Варто ознайомитись із законами комунікативної логіки – науки про закони комунікації між людьми. Ці правила забезпечують процес адекватної інтерпретації та розуміння змісту, який отримує комунікант.

Наприклад, ви навчитесь розрізняти одиниці логіки, здійснювати операції з ними, виявляти логічні помилки, ознайомитесь з типами суджень та їх використанням, а також з принципами правильної аргументації та структурою доведення.



Критично оцінюйте джерела інформації

5. Аналізувати можна не тільки вербальну інформацію. Міміка, жести, положення людини в просторі та інші невербальні характеристики є величезними шаром інформації, яка піддається обробці. Тож пасувало б отримати базові знання з проксеміки, кінесики, семіотики.

6. Треба попрацювати з власною упередженістю та розвивати в собі вміння визнавати помилки. І приймати чужу, логічно доведену точку зору, навіть якщо вона суперечить вашій.

7. Вчіться локалізовувати вплив емоцій на формування ваших суджень та ставлення до певних явищ, процесів, людей. Завжди шукайте аргументи (до речі, одного мало) та об’єктивні критерії оцінювання.



Коли оперуєте фактами, емоції зайві

8. Критичне ставлення до громадської думки, ярликів, стереотипів, догм, упереджень, повір’їв тощо не є негативною рисою. Вся інформація (навіть якщо вона "добре знайома", традиційна для суспільства і ви її чули з дитинства), яка надходить у ваш мозок, повинна піддаватися аналізу.

9. Здоровий скептицизм і сумніви також вітаються. Це провокує бажання самотужки перевірити факти, як вас запевняють, перевірені вже кимось.

Людиною, яка оволоділа мистецтвом критичного мислення, складніше маніпулювати та вводити в оману. Вона не вірить в неймовірні збіги та чудеса, а шукає базу доказів та виводить причинно-наслідкові зв’язки.

Ресурси для розвитку критичного мислення

1. Безкоштовний онлайн-курс "Наука повсякденного мислення"

Це австралійський відеокурс, який у 2016 році платформа Prometheus переклала українською мовою.

"Разом ми вивчимо ментальні ярлики, якими іноді зловживають люди, а також навчимося використовувати ці знання для кращого прийняття рішень і більш критичного мислення. Ви будете застосовувати наукові методи, щоб оцінити твердження, зрозуміти докази і усвідомити, чому ми так часто робимо нераціональний вибір. Замість поквапливого, автоматичного, інстинктивного, емоційного і стереотипного мислення ви почнете більше покладатися на неспішне, сповнене розумових зусиль, цілеспрямоване й аналітичне мислення", – анонсують викладачі курсу.

Курс "Наука повсякденного мислення": відео

Курс доступний у будь-який час. Також ви маєте можливість отримати сертифікат Prometheus про його проходження. Для того, щоб отримати сертифікат університету Квінсленда (Австралія), необхідно пройти курс-оригінал (англійською мовою) на платформі eDX.

2. Онлайн-тренажер для мозку NeuroNation

Базу NeuroNation створили у співпраці з кафедрами загальної психології та нейропсихології Вільного університету Берліна, а також з Центром досліджень робочого середовища і людських чинників ім. Лейбніца Технічного університету Дортмунда.

Вправи з ігровими елементами, представлені на сайті, допомагають розвивати логіку, робочу пам’ять, концентрацію та увагу, проводити обчислення "про себе".

Приклад вправ на NeuroNation

Сайт має як безкоштовні, так і платні опції. Для безкоштовного користування доступні 8 цікавих вправ та можливість відстежувати результати роботи. Для користувачів, які придбали преміум-курс, доступні більше 60 вправ та персоналізовані тренування.

3. YouTube-канал The School of Life

The School of Life пропонує кілька циклів оригінально оформлених анімаційних відео про відомих культурних діячів, письменників та письменниць, філософів, про історію, психологію, ритуали, мови, комунікацію між людьми.

Відео з каналу The School of Life

Зауважимо, що мова каналу – англійська.

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Пропонуємо закріпити отриману інформацію, переглянувши фільм "Pink Floyd: The Wall" 1982-ого року. Це саме той приклад якісного арт-хаузу, на який не шкода витратити час. До того ж, одна зі сцен у ньому яскраво демонструє, як ще в дитинстві наше мислення ставлять на "шкільний конвеєр" та звідки беруться маси з уніфікованою світоглядною системою.

Фрагмент з фільму Pink Floyd: The Wall: відео

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