Новий етап медичної реформи: які зміни чекають на українців у 2020 році

Трансформація системи охорони здоров'я – це не лише первинна ланка, у якій вже зараз спостерігаємо зміни. Другий її етап – нововведення у лікарнях та поліклініках, які відбудуться у 2020 році. Третій – запровадження ліцензування лікарів, що називають ознакою підвищення якості надання медичних послуг. На які зміни варто очікувати – у матеріалі 24 каналу.

Медичні заклади усіх рівнів перейдуть на нову модель фінансування НСЗУ (Національною службою здоров'я України). А пацієнти матимуть чітке розуміння, які медичні послуги вони можуть отримати безкоштовно за програмою медичних гарантій. Зміни чекають і на "вторинку" та екстрену допомогу.

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Професійне ліцензування лікарів

Ліцензія – це визнання держави, що медик може займатися своєю професією. Це забезпечує передусім захист для ліцензованих лікарів: їх не можна просто звільнити, не надавати їм роботу тощо. Уляна Супрун розповіла, що представники МОЗ завершили тур по країні і спілкувалися з понад тисячею медиків, аби створити оптимальний варіант того, як саме це буде виглядати.

Переваги для пацієнтів: можливість подавати скарги проти лікарів, роботою яких вони не задоволені, до ліцензійної ради. Їх будуть розглядати та/або штрафувати медиків чи вимагати додаткове навчання, або навіть відбирати у них ліцензію.

Перевага для держави: це – єдиний спосіб дізнатися, які є лікарі, де вони працюють і чим займаються, для того щоб розуміти, наприклад, яких спеціальностей не вистачає. Теперішній реєстр медичних працівників – дуже застарілий і багато внесених у нього людей уже не працюють лікарями чи обіймають три-чотири посади одночасно.

Медичні заклади перейдуть на нову модель фінансування

Також матимуть договір з НСЗУ. У рамках програми медичних гарантій, послуги будуть оплачуватися НСЗУ за прямими договорами із цими медзакладами. Лікарні стануть неприбутковими підприємствами (за Господарським кодексом України). Тобто там матимуть змогу самостійно розпоряджатися своїми грошима, складати фінансовий план, формувати зарплату медичних працівників тощо.

Лікарні, що не реорганізуються і не укладуть договір з НСЗУ, не зможуть отримувати фінансування із держбюджету та будуть змушені шукати інші його джерела.



Скільки медичних закладів уже набули статусу некомерційних комунальних підприємств

Запрацює програма медичних гарантій

До неї увійдуть медичні послуги за 6 напрямками: первинна допомога, спеціалізована амбулаторна допомога, спеціалізована стаціонарна допомога, екстрена допомога, паліативна допомога, реабілітація.

Лікарні будуть надавати ці послуги за моделлю оплати "гроші ходять за пацієнтом". На первинній ланці повністю перейти на таку модель вдалося за один рік. Для спеціалізованої допомоги це не буде так швидко – у МОЗ прогнозують перехід за два-три роки.

Для пацієнтів система нескладна: спеціалізовані послуги розділяються на дві частини – екстрені та планові. Вартість перших повністю покриває НСЗУ (вони входять у програму медичних гарантій). Екстрена допомога надається незалежно від того, чи є у вас декларація з сімейним лікарем.

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Щодо планових медичних послуг, тут існує декілька важливих правил, щоб НСЗУ їх оплатила:

Направлення обов’язкові. Їх можна буде отримати у сімейного лікаря, а якщо потрібно додатково – у лікаря-спеціаліста. Відповідно, необхідною є декларація з сімейним лікарем. Пацієнт сам вибирає лікарню та спеціаліста, у якого хоче отримати послугу. Важливо звертати увагу, чи є в цьому закладі знак НСЗУ (та який перелік послуг нею покривається) – це означає, що там працює програма медичних гарантій. Запис на прийом онлайн. Отримання послуги у зазначений час та в конкретного лікаря.



Перехід на модель займе 2-3 роки

Якщо послугу надали неякісно чи вимагають оплату, є зворотній зв’язок НСЗУ (номер "гарячої лінії": 16-77).

Варто зазначити, що у програму медичних гарантій будуть входити не всі послуги. Медичні заклади матимуть абсолютно легальне право стягувати оплату за деякі з них. Передусім, це те, що не стосується надання меддопомоги: покращений сервіс, покращена палата, харчування і все, що не пов'язано з самим лікуванням.

Також до програми не входитимуть послуги, отримання яких не є критично необхідним. Наприклад, стоматологія (крім дитячої і крім ургентної). Повний та уточнений перелік таких послуг НСЗУ наразі не оприлюднила.

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Закупівля ліків

Щодо ліків, тут існує дві головні речі:

Усі медикаменти, які необхідні для послуги, що оплачується НСЗУ і надається згідно з національним переліком лікарських засобів, входять в оплату послуги і пацієнт отримує їх обов’язково. Бігти в аптеку та купувати все самостійно більше не потрібно. Бувають ситуації, коли вартість послуги є набагато нижчою, ніж ціна препарату. Наприклад, при лікуванні онкологічних захворювань. Тут діють програми централізованих закупівель таких медикаментів через міжнародні організації. Ліки доставляють у медзаклади і вони так само є частиною послуги, яка надається.

Інші нововведення

На первинній ланці повністю запровадять електронні направлення до лікарів та е-лікарняні. Також обіцяють впровадження е-рецептів, е-довідок тощо.

Очікується також, що з 2020 року до єдиного медичного простору увійдуть заклади, які вважаються клініками "для обраних". Йдеться про "Феофанію" (Київ) та заклади Академії медичних наук – тепер тут зможуть лікуватися усі охочі. Крім того, договори з НСЗУ будуть підписувати приватні клініки.

Програма "Безкоштовна діагностика" є частиною програми медичних гарантій і повинна була стартувати у 2019 році. Однак пілотний проект запущено не було. У МОЗ це пояснили тим, що як закладам, так і НСЗУ потрібно зробити додаткові дії для цього. Тому ці послуги надаватимуться у рамках загальних медичних гарантій з 1 січня 2020 року.

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"Завдання" для нової влади

Наступний парламент повинен буде прийняти закон про державний бюджет, у якому буде передбачено державне фінансування для того, щоб зобов'язання, які перед пацієнтами візьме НСЗУ, могли бути виконані. Відповідний проект не треба робити з нуля – його уже опрацювали МОЗ та Мінфін.

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Паралельно місцева влада, власники лікарень і самі лікарні теж повинні зробити "домашню роботу" – передусім потрібно завершити реорганізацію медичних закладів на комунальні некомерційні підприємства для того, щоб заклад міг укласти договір з НСЗУ. Також потрібно достатньо комп'ютеризувати свої медичні заклади, щоб так само укладати договір і звітувати про надані медичні послуги. Саме влада на місцях відповідає за ремонт лікарень, наявність там необхідного обладнання та оплату комунальних послуг.

Крім того, за словами заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, на наступному уряді і парламенті лежить задача захисту речей, які уже запрацювали і закладені в дизайні системи:

Відділення фінансування медичних послуг від політиків і від політики. НСЗУ, експертний і незалежний орган, напряму оплачує медичним закладам послуги. Фактично це відбувається в автоматичному режимі онлайн. Між грішми і медичним закладом, який їх надає, немає жодного чиновника. Прозорість, яку забезпечує електронна система охорони здоров'я. У первинній ланці зараз можемо побачити долю кожної гривні, яку заплатили платники податків. Усе це повинно бути публічно і в жодному разі не перенесено на папір і до кабінетів.

Ковтонюк додав: якщо ці принципи будуть збережені, немає підстав, чому б наступного року ми не побачили нові успіхи у медицині на рівні лікарень і спеціалізованих послуг.