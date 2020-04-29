На Львівщині більшість хворих на COVID-19 – медики, – голова облради

Серед усіх інфікованих людей у Львівській області більшість – це медичні правцівники. Про це розповів голова облради Олександр Ганущин.

Про це Ганущин сказав в ефірі "112 Україна" і підтвердив у запиті журналістів 24 каналу.

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"На жаль, медиків найбільше серед тих, хто має підтверджений ПЛР-тест на коронавірус, і це для нас черговий сигнал про те, що потрібно збільшувати можливості із захисту, а у самих лікарнях запровадити жорсткіші протокольні обмеження стосовно використання засобів захисту та ретельно стежити за їх виконанням", – повідомив Ганущин.

Додамо, що за даними карти YouControl, яка використовує дані НСЗУ, найбільша кількість хворих медиків є у Чернівецькій області – 264. Всього у Львівській області заразилося 53 медичних працівників.

Станом на 29 квітня на Львівщині підтверджено 405 випадків зараження коронавірусом, 13 пацієнтів померло, а 66 одужало.

Пропонуємо переглянути кількість хворих медпрацівників по областях. На скріншоті це позначено в останній колонці.



Кількість хворих медиків в Україні / Скріншот з YouControl

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