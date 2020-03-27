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На Львівщині запровадять масове тестування на COVID-19: з кого почнуть

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У Львівській області тестуватимуть на коронавірус / ukrinform.ua

Львівська обласна державна адміністрація разом із представниками ІТ-сфери міста розпочинає масове тестування населення на коронавірус. Зроблять це для того, аби на самих початках виявити можливі вогнища інфекції.

Алгоритм та правила такого тестування зараз активно розробляють. Про це повідомив голова обласної адміністрації Максим Козицький

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 Перші масові тестування будуть проводити уже з середини наступного тижня. Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус.

За таку ініціативу Козицький подякував львівському ІТ-кластеру. З їхньої ініціативи було створено проєкт "United for health" (Об'єднані заради здоров'я – 24 канал).

Першим етапом був збір коштів на закупівлю першої партії тестів. Наступний етап проекту – збір даних та інформації та запуск масового тестування, – розповів Козицький. 

Чим відрізняються тести
Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Львова Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування
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