Коронавірус виявили у 3 священників, ще 8 з підозрою

В Івано-Франківській області коронавірус виявили у трьох священників – ПЛР-тест показав позитивний результат. Результати ще 8 священників очікують.

Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів під час брифінгу.

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Крім того, в Івано-Франківській області є 8 священнослужителів, у яких підозрюють коронавірус. Шестеро з них проходять лікування в закладах охорони здоров'я, двоє перебувають на самоізоляції.

У яких районах їхні конфесії – наразі невідомо.

Ще 8 священників з підозрою, шість проходять лікування, двоє священників на самоізоляції,

– повідомив Федорів.

Станом на 16 квітня в Україні підтвердили вже 4 161 випадок інфікування коронавірусом, 116 людей померли, 186 пацієнтів – одужали. Країна перебуватиме на карантині щонайменше до 24 квітня.

Чи дозволені церковні служби під час карантину? Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб. Втім, в Україні чи не в кожній області зафіксували спалахи коронавірусної інфекції саме серед священнослужителів. Зокрема, в Києво-Печерській лаврі виявили майже сотню хворих ченців, а храм закрили на карантин.

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