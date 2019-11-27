Новітній метод пояснив причини вроджених хвороб

Що таке "темна матерія ДНК" та чому саме з нею пов'язують вроджені хвороби, зокрема слабоумство. Нова методика вчених допоможе вивчити захворювання з генетичним підґрунтям, в тому числі рак.

Дослідники з Інституту молекулярної генетики Товариства Макса Планка, про роботу яких розповідає Phys.org, вивчали вроджені причини слабоумства та пояснили, яку роль у вроджених захворюваннях відіграє "темна матерія ДНК".

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Темна матерія ДНК

Використання новітніх технологій пояснило молекулярні основи синдрому Мартіна-Белл – основної причини вродженого слабоумства.

Значна частина ДНК складається з тандемних повторів – областей, представлених короткими послідовностями, що повторюються сотні або тисячі разів поспіль.

Сучасні методи не завжди справляються з аналізом таких ділянок, тому їх вважають "темною матерією ДНК".

Однак, їх вивчення є необхідним, адже поява тандемних повторів в неналежних місцях може призвести до серйозних захворювань.

Яскравий приклад – синдром Мартіна-Белл. Він пов’язаний з повтором в гені FMR1 на Х-хромосомі.

Синдром Мартіна-Белл – що це? Синдром Мартіна-Белл або Синдром ламкої Х-хромосоми – це генетичне захворювання. Основними клінічними ознаками захворювання є розумова відсталість, порушення концентрації уваги, мовленнєвого розвитку, різкі зміни настрою. У чоловіків захворювання зустрічаються частіше, бо вони мають у генотипі тільки одну Х-хромосому. У жінок воно проявляється тільки за наявності обох дефектних Х-хромосом.

Дослідники вирішили з'ясувати, що викликає синдром Мартіна-Белл. Для цього вони аналізували геном стовбурових клітин, отриманих з тканини пацієнта з цим захворюванням.

Команда вперше змогла точно визначити довжину повторів. Зокрема, вони виявили, що довжина тандемного повтору може відрізнятися в різних клітинах одного і того ж пацієнта.

Дослідники застосували новий підхід до аналізу ДНК.

Суть методу

Вчені розділили фрагмент ДНК на окремі шматки та пропустили кожен з них через крихітні отвори на кремнієвому чіпі, що генерують струм.

Залежно від того, яку ділянку ДНК пропускали через отвори – силу струму змінювали.



Дослідження вдалося здійснити завдяки інструменту CRISPR

Спеціально налаштований алгоритм зміг відновити генетичну послідовність і малюнок епігенетичних міток.

За словами дослідників, така методика підходить для дослідження будь-яких ділянок тандемних повторів, які пов’язані з іншими захворюваннями.

Тому наступний перспективний напрям – аналіз тандемних повторів в ракових клітинах.

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