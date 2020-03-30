Новопризначений глава МОЗ Степанов розповів, як боротиметься з COVID-19
В Україні треба перш за все навести лад із карантинними заходами, запровадженими задля мінімізації поширення коронавірусної інфекції у державі. Заходи мають бути жорсткі та розумні.
Першочергово обмеження мають стосуватися груп ризику. Про це в ефірі телеканалу 1+1 розповів новоспечений міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Ми повинні звести правила: з одного боку – жорсткі, а з іншого – розумні. Вони стосуються групи ризику — літніх людей, а також тих, хто має хронічні захворювання. Для того, щоб вони залишалися вдома, їх треба забезпечити всім необхідним,
– наголосив Степанов.
Першочергове завдання, на думку глави МОЗ, зменшити кількість випадків порушення карантину.
Про лікування COVID-19
- Степанов вважає: медики мають застосовувати наявні алгоритми і схеми лікування, які дозволяють вилікувати хворих на недугу.
"У нас нема часу чекати на науково доведені клінічні дослідження", – вважає міністр.
- Наразі слід працювати далі, зокрема, розгортати мобільні шпиталі, аналізувати готовність лікарень.
Вважаю, що мінімум місяць ми втратили. Не хочу нікого критикувати. Але, дивлячись на ситуацію, ми втратили мінімум місяць,
– зауважив очільник МОЗ.
- Окрім того, ситуацію з коронавірусом Максим Степанов назвав війною. Головним завданням у ній він вважає не допустити тієї ситуації, яка трапилась з Італією та Іспанією. Водночас, слід готуватися до найгіршого.
"Ми просто потрапили в епіцентр військових дій. Хочу навести приклад: від перших випадків захворювання на коронавірус у Китаї до ста тисяч минуло два з половиною місяців, від трьохсот до чотирьохсот тисяч — подолали за три дні. І все це відбувається Україні", – зауважив міністр.
Окрім того, Степанов наголосив на незадовільному стані медицини. Міністр назвав медиків захисниками і наголосив: держава має усіма силами їх берегти.
"Той стан, у якому зараз перебувають вони з точки зору засобів індивідуального захисту, з точки зору заходів з боку держави – це катастрофічна ситуація. Якщо почнуть вибувати вони, то ми з цією катастрофою просто не впораємося", – пояснив Степанов.
Звернення Степанова до українців
Максим Степанов окремо звернувся до українців, закликаючи "триматися, самоізолюватися та тримати здоровий глузд". Він зауважив, що коронавірус швидко поширюється світом, і вірусу все одно, яку посаду обіймає людина – "палата інфекційної лікарні рівняє усіх".
Світ змінився. Ми зобов'язані це зрозуміти. І маємо розраховувати лише на власні сили та свою армію – армію медиків. Які мають бути екіпіровані, захищені, організовані. І зі зброєю – усім необхідним обладнанням та медикаментами,
– заявив Степанов.
Він пообіцяв, що віднині дії МОЗ будуть швидкими та системними. Новий очільник міністерства заявив, що боротиметься за життя кожного українця не лише під час епідемії.
"Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов'язково. Всі права на помилки вже використані", – зауважив міністр охорони здоров'я.
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