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Новопризначений глава МОЗ Степанов розповів, як боротиметься з COVID-19

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Максим Степанов / Фото з соцмереж урядовця

В Україні треба перш за все навести лад із карантинними заходами, запровадженими задля мінімізації поширення коронавірусної інфекції у державі. Заходи мають бути жорсткі та розумні.

Першочергово обмеження мають стосуватися груп ризику. Про це в ефірі телеканалу 1+1 розповів новоспечений міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Тим часом В Україні вже 548 випадків коронавірусу: деталі

Ми повинні звести правила: з одного боку – жорсткі, а з іншого – розумні. Вони стосуються групи ризику — літніх людей, а також тих, хто має хронічні захворювання. Для того, щоб вони залишалися вдома, їх треба забезпечити всім необхідним,
– наголосив Степанов.

Першочергове завдання, на думку глави МОЗ, зменшити кількість випадків порушення карантину.

Про лікування COVID-19

  • Степанов вважає: медики мають застосовувати наявні алгоритми і схеми лікування, які дозволяють вилікувати хворих на недугу.

"У нас нема часу чекати на науково доведені клінічні дослідження", – вважає міністр.

  • Наразі слід працювати далі, зокрема, розгортати мобільні шпиталі, аналізувати готовність лікарень.

Вважаю, що мінімум місяць ми втратили. Не хочу нікого критикувати. Але, дивлячись на ситуацію, ми втратили мінімум місяць,
– зауважив очільник МОЗ.

  • Окрім того, ситуацію з коронавірусом Максим Степанов назвав війною. Головним завданням у ній він вважає не допустити тієї ситуації, яка трапилась з Італією та Іспанією. Водночас, слід готуватися до найгіршого.

"Ми просто потрапили в епіцентр військових дій. Хочу навести приклад: від перших випадків захворювання на коронавірус у Китаї до ста тисяч минуло два з половиною місяців, від трьохсот до чотирьохсот тисяч — подолали за три дні. І все це відбувається Україні", – зауважив міністр.

Окрім того, Степанов наголосив на незадовільному стані медицини. Міністр назвав медиків захисниками і наголосив: держава має усіма силами їх берегти.

"Той стан, у якому зараз перебувають вони з точки зору засобів індивідуального захисту, з точки зору заходів з боку держави – це катастрофічна ситуація. Якщо почнуть вибувати вони, то ми з цією катастрофою просто не впораємося", – пояснив Степанов.

Звернення Степанова до українців

Максим Степанов окремо звернувся до українців, закликаючи "триматися, самоізолюватися та тримати здоровий глузд". Він зауважив, що коронавірус швидко поширюється світом, і вірусу все одно, яку посаду обіймає людина – "палата інфекційної лікарні рівняє усіх".

Світ змінився. Ми зобов'язані це зрозуміти. І маємо розраховувати лише на власні сили та свою армію – армію медиків. Які мають бути екіпіровані, захищені, організовані. І зі зброєю – усім необхідним обладнанням та медикаментами,
– заявив Степанов.

Він пообіцяв, що віднині дії МОЗ будуть швидкими та системними. Новий очільник міністерства заявив, що боротиметься за життя кожного українця не лише під час епідемії. 

"Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов'язково. Всі права на помилки вже використані", – зауважив міністр охорони здоров'я.

 

Автор: Ірина Вихрущ, Анастасія Кушпіт
Теги: Міністерство охорони здоров’я Новини політики Максим Степанов Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Здоров'я Лікування Новини України
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