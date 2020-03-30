Новопризначений глава МОЗ Степанов розповів, як боротиметься з COVID-19

В Україні треба перш за все навести лад із карантинними заходами, запровадженими задля мінімізації поширення коронавірусної інфекції у державі. Заходи мають бути жорсткі та розумні.

Першочергово обмеження мають стосуватися груп ризику. Про це в ефірі телеканалу 1+1 розповів новоспечений міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Ми повинні звести правила: з одного боку – жорсткі, а з іншого – розумні. Вони стосуються групи ризику — літніх людей, а також тих, хто має хронічні захворювання. Для того, щоб вони залишалися вдома, їх треба забезпечити всім необхідним,

– наголосив Степанов.

Першочергове завдання, на думку глави МОЗ, зменшити кількість випадків порушення карантину.

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Степанов вважає: медики мають застосовувати наявні алгоритми і схеми лікування, які дозволяють вилікувати хворих на недугу.

"У нас нема часу чекати на науково доведені клінічні дослідження", – вважає міністр.

Наразі слід працювати далі, зокрема, розгортати мобільні шпиталі, аналізувати готовність лікарень.

Вважаю, що мінімум місяць ми втратили. Не хочу нікого критикувати. Але, дивлячись на ситуацію, ми втратили мінімум місяць,

– зауважив очільник МОЗ.

Окрім того, ситуацію з коронавірусом Максим Степанов назвав війною. Головним завданням у ній він вважає не допустити тієї ситуації, яка трапилась з Італією та Іспанією. Водночас, слід готуватися до найгіршого.

"Ми просто потрапили в епіцентр військових дій. Хочу навести приклад: від перших випадків захворювання на коронавірус у Китаї до ста тисяч минуло два з половиною місяців, від трьохсот до чотирьохсот тисяч — подолали за три дні. І все це відбувається Україні", – зауважив міністр.

Окрім того, Степанов наголосив на незадовільному стані медицини. Міністр назвав медиків захисниками і наголосив: держава має усіма силами їх берегти.

"Той стан, у якому зараз перебувають вони з точки зору засобів індивідуального захисту, з точки зору заходів з боку держави – це катастрофічна ситуація. Якщо почнуть вибувати вони, то ми з цією катастрофою просто не впораємося", – пояснив Степанов.

Звернення Степанова до українців

Максим Степанов окремо звернувся до українців, закликаючи "триматися, самоізолюватися та тримати здоровий глузд". Він зауважив, що коронавірус швидко поширюється світом, і вірусу все одно, яку посаду обіймає людина – "палата інфекційної лікарні рівняє усіх".

Світ змінився. Ми зобов'язані це зрозуміти. І маємо розраховувати лише на власні сили та свою армію – армію медиків. Які мають бути екіпіровані, захищені, організовані. І зі зброєю – усім необхідним обладнанням та медикаментами,

– заявив Степанов.

Він пообіцяв, що віднині дії МОЗ будуть швидкими та системними. Новий очільник міністерства заявив, що боротиметься за життя кожного українця не лише під час епідемії.

"Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов'язково. Всі права на помилки вже використані", – зауважив міністр охорони здоров'я.