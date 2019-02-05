Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів

Понад два з половиною роки тому Уляна Супрун очолила Міністерство охорони здоров'я України – проблемне та корумповане відомство. Однак вона не злякалася труднощів і взялася буквально ламати медичну систему, завдяки чому заслужила репутацію реформаторки, зіштовхнувшись зі шквалом критики на свою адресу.

Як Супрун з'явилася в українській політиці та чому потрапила у немилість деяких колег і українців – читайте в публікації 24 каналу.

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Ранні роки

Уляна Надія Супрун народилася 1963 року у Детройті (США) в українській сім'ї. Її батьки після Другої світової емігрували до Західної Німеччини, а згодом – у Штати. Там вона ходила до української церкви та була скаутом в організації "Пласт".

Медична освіта

Фах лікаря Супрун здобувала з 1981 до 1995 року! Почала з навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна. Продовжила в медичному коледжі Мічиганського університету, де у 1989 році Супрун отримала спеціальність лікаря-радіолога. Аспірантуру з мамографії та томографічної радіології закінчила в лікарні Генрі Форда, що у США.

Особисте життя

У 1991 році Уляна вийшла заміж за канадського українця Марка Супруна. Саме він заснував проект Babylon'13, який згуртував режисерів, операторів та кінематографістів, які знімали Революцію Гідності в Україні. Марк був волонтером і сценаристом. Його фільм "Сильніше ніж зброя" здобув нагороду щорічного фестивалю мистецтв "Passion for Freedom" у 2015 році. Супрун присвятив свою нагороду незаконно ув'язненому українському режисеру Олегу Сенцову.



Подружжя Супрунів

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Активна громадянська позиція та переїзд в Україну

Сім'я довгий час проживала у Нью-Йорку, де Супрун працювала радіологом в приватній клініці. Подружжя активно підтримували українців. Зокрема, Уляна була членом Українського конгресового комітету Америки, входила до Спілки української молоді в Нью-Йорку. Два роки очолювала Раду з надання гуманітарної допомоги українцям та Українсько-американську асоціацію громадянських свобод. Марк та Уляна організовували мітинги українців у Вашингтоні та Нью-Йорку під час Помаранчевої революції. Вони часто бували й в Україні, допоки 29 листопада 2013 року не залишилися там остаточно.

Участь у Революції Гідності

Причиною переїзду Супрунів до Києва став Євромайдан. Марк працював з іноземними журналістами, знімав документальні фільми про перебіг Революції Гідності та її героїв, а Уляна стала волонтером Медичної служби Майдану. Вона допомагала пораненим навіть під час гарячих сутичок. Навесні 2014 року разом із чоловіком створила громадську організацію "Захист патріотів". Завдяки зусиллям Супрун українські бійці отримали покращені індивідуальні аптечки стандарту НАТО. Кошти для них виділила діаспора у Канаді та Америці.



Марк та Уляна Супрун брали активну участь у Євромайдані. Навесні 2014 вони заснували громадську організацію "Захист патріотів"

Того ж року Супрун стала директором з гуманітарних ініціатив Всесвітнього конгресу українців

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Супрун у політиці

У липні 2015 Порошенко підписав указ про надання подружжю Супрунів громадянства України. Через кілька місяців Супрун стала позаштатним консультантом комітету Ради з питань охорони здоров'я. Паралельно працювала в Українському католицькому університеті Львова і була директором Школи реабілітаційної медицини. У липні 2016 року Супрун стала першим заступником міністра охорони здоров’я, а з 1 серпня почала виконувати обов'язки міністра МОЗ.

На цій посаді вона одразу ж взялася за глобальні реформи. Із головних досягнень Супрун за ці роки варто виділити:

1) ухвалення 10 постанов, які закладають засади реформування системи охорони здоров'я, серед яких концепції щодо реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвитку системи громадського здоров'я;

2) запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 млн грн;

3) у жовтні 2017 року Верховна Рада проголосувала за медичну реформу;

4) старт єдиної на всю країну кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Палки у колеса

Рік тому в інтерв'ю для української служби BBC в.о. міністра охорони здоров'я зазначила, що "для реформи медицини в Україні настав вирішальний час". Водночас Супрун відкрито заявила, що "у Раді є неформальне лобі із представників окремих партій, які звинувачують МОЗ у популізмі".

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На початку січня 2017 року директор Інституту серця Борис Тодуров на своїй сторінці в Facebook звинуватив Супрун у невиконанні програми закупівель для лікування серцево-судинних захворювань на суму 364 млн грн. Його підтримали Медведчук, Рабінович, Вілкул та Мусій. Але найбільше Супрун діставалося і дістається від голови комітету ВР України з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець. Нещодавно цей комітет висловив недовіру Супрун. Богомолець назбирала голосів для того, щоб порекомендувати парламенту ухвалити відставку в.о. міністра охорони здоров'я. Окрім того, Богомолець опублікувала у Facebook довгий список претензій до реформаторки.

"Нам своє робить"

Проте Супрун не здається, і продовжує поступово реанімувати українську медицину. На своїй сторінці у Facebook вона впровадила цікаву практику – час від часу чиновниця публікує дописи, в яких спростовує медичні міфи. Її поради і зауваги цитуються у пресі та перевертають уявлення про медицину для українців пострадянської епохи.

Зараз в Україні медичних закладів на одного громадянина в 1,5 раза більше, ніж у Європі. Разом з тим, ми не є здоровішими за європейців через те, що наявний ресурс використовується неефективно. В оновленій системі мають залишитись працівники сучасної медичної сфери. Медсестер і лікарів можна переатестувати, або перевести в інші медичні заклади, де бракує працівників. Я хотіла б побачити більш ефективне використання кадрів і фінансів,

– пропонує вона.

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Що відомо про Уляну Супрун: дивіться відео