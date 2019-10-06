10 признаков, указывающих на проблемы с сексом

Понятие "нормально" в контексте секса относительное. То, что одни считают нормой, для других просто недопустимо. Однако, есть определенные принципы по безопасности и согласию, которые априори неизменные.

Wonder предлагает 10 признаков наличия проблем в сексуальной жизни. Читайте также: Секс пальцами: каким бывает и с чего начать 1. Вам больно Физическая боль во время секса может возникать как у мужчин, так и женщин. У последних она носит название диспареуния. Иногда она вызвана неудобной позой или слишком большим членом партнера, после родов секс также может сопровождаться болевым синдромом. Если боль возникает регулярно, а причины неочевидны – стоит обратиться к врачу. Ведь, это может свидетельствовать с воспалительным или даже опухолевым процессом. Боль и невозможность заниматься сексом могут быть обусловлены и вагинизмом – состоянию, когда мышцы влагалища резко сжимаются. Чаще всего, такое состояние вызвано насильственным опытом или негативным отношением к сексу. В таком случае помогут сексологи и психотерапевты. И конечно, если боль возникает из-за неудобной позы – просто скажите об этом партнеру и смените ее на комфортную.



Боль во время секса не является нормальным явлением 2. Вам неприятно Боль во время секса не является нормальным явлением Если учесть все риски, связанные с сексом, а именно – нежелательная беременность, инфекции, меры предосторожности, которые приходится соблюдать, чтобы перечисленного не произошло, было бы обидно не получать от процесса еще и удовольствие. Поэтому, логично, что не стоит заниматься сексом из чувства долга или благодарности – на самом деле, вы никому ничего не должны, не стоит делать что-то, что не приносит вам удовольствие именно в этот момент. 3. Вам страшно Такую проблему стоит решать путем выяснения причин страха. Страх беременности пройдет при использовании высокоэффективных методов контрацепции, а если страх связан с опытом насилия или физической болью – стоит обсудить это с партнером и обратиться к психотерапевту. Если вы не знаете, что ждать от вашего партнера и боитесь его, похоже, что вы в абьюзных отношениях. Помните, что насилие – это не только применение физической силы, манипуляции, угрозы, унижения – это тоже формы абьюза, их не стоит терпеть.



Не бойтесь отстаивать себя 4. Вы не можете сказать "нет" Не бойтесь отстаивать себя Этот пункт несколько перекликается с предыдущим, но отличается тем, что иногда сказать "нет" не означает, что в отношениях есть насилие. Иногда, человек просто стесняется отказать, потому что стесняется, ему просто неудобно перед партнером. Здоровый секс – это тот, который приносит радость. Если вы плохо себя чувствуете, или вам просто не до этого, не стоит стесняться или оправдываться. Достаточно просто объяснить партнеру, что сейчас вам хочется обниматься и говорить. 5. Вы не принимаете отказа Право сказать нет – взаимная вещь. И если партнер отказывается именно сейчас заниматься сексом, не стоит злиться, раздражаться или расстраиваться. Отказ не означает, что вас больше не любят или, что вы не возбуждаете партнера. На эпизодическое несовпадение желаний можно не обращать внимания, но если у одного из партнеров явно снизилось сексуальное влечение, стоит поговорить об этом, или даже обратиться к специалисту, ведь причины могут быть очень разными – от гормональных до возрастных.



Лучший способ выяснить причину отказа – поговорить, а не придумывать безосновательные обвинения Лучший способ выяснить причину отказа – поговорить, а не придумывать безосновательные обвинения

6. Вас не устраивает количество секса Нормы частоты секса – не существует. Среди нас есть люди, которым надо ежедневный или еженедельный секс. Либидо – индивидуальная вещь, его усиление или ослабевание могут зависеть от многих факторов. Не забывайте о мастурбации – это не только самый простой способ достичь оргазма, но и возможность лучше изучить свое тело, уменьшить боль во время менструации и сладко уснуть. 7. Вы стесняетесь обсуждать секс Открытость и возможность коммуникации – важные признаки здоровых отношений, и разговоры о сексе сюда тоже относятся. Не стоит надеяться на интуицию (свою или партнера). Не так и просто угадать, чего именно хочется человеку. Задать вопрос и получить ответ гораздо проще. 8. У вас не решен вопрос контрацепции Страх нежелательной беременности может уменьшить радости секса. Таблетки экстренной контрацепции безопаснее аборта, но злоупотреблять ими не следует. Методы вроде прерванного полового акта или "безопасных дней" в целом не являются надежными.