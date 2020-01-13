Антибиотики могут помочь в лечении старческого слабоумия

Исследователи из медицинского колледжа университета Кентукки установили, что класс антибиотиков под названием аминогликозидам может быть перспективным в лечении фронтотемпоральнои деменции.

Ученые утверждают, что этот класс антибиотиков может положительно влиять на мутацию гена GRN, сообщает Human Molecular Genetics.

К теме: Как понять, что у человека деменция

Фронтотемпоральная деменция – это Это второй по распространенности вид деменции (после болезни Альцгеймера) и распространенный тип ранней деменции. Обычно она начинается в возрасте от 40 до 65 лет и влияет на лобную и височную доли мозга, приводя к языковым и поведенческим изменениям, включая осложнения письма и ухудшение памяти.



Сейчас не существует эффективных методов лечения любого типа деменции.

Люди с фронтотемпоральной деменцией обладают специфической генетической мутацией, которая мешает клеткам головного мозга производить белок – програнулин. Хотя програнулин пока не изучен достаточно, именно его отсутствие связывают с возникновением этого состояния.

Группа специалистов обнаружила, что после добавления аминогликозидов к мутировавшим клеткам нейронов, они начинают вырабатывать програнулин в полном объеме.

В клетках головного мозга больных существует мутация, которая препятствует выработке програнулина. Команда обнаружила, что добавив к клеткам небольшую молекулу антибиотика, можно обмануть клетки,

– сказал автор исследования Мэттью Джентри.

Исследователи обнаружили два вида специфических аминогликозидных антибиотиков, которые были эффективными при создании програнулина – гентамицин и G418. После добавления молекул гентамицин или G418 к пораженным клеткам, уровень програнулина восстанавливался примерно на 50-60%.

Далее ученые планируют изучить влияние антибиотиков на мышей с такой же мутацией. Единственный нюанс – возможно придется разработать новые соединения из Гентамицина и G418. Ведь хоть Гентамицин является утвержденным препаратом, его клиническое применение ограничено из-за ряда побочных эффектов.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.