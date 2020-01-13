Антибиотики могут помочь в лечении старческого слабоумия
Исследователи из медицинского колледжа университета Кентукки установили, что класс антибиотиков под названием аминогликозидам может быть перспективным в лечении фронтотемпоральнои деменции.
Ученые утверждают, что этот класс антибиотиков может положительно влиять на мутацию гена GRN, сообщает Human Molecular Genetics.
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Сейчас не существует эффективных методов лечения любого типа деменции.
Люди с фронтотемпоральной деменцией обладают специфической генетической мутацией, которая мешает клеткам головного мозга производить белок – програнулин. Хотя програнулин пока не изучен достаточно, именно его отсутствие связывают с возникновением этого состояния.
Группа специалистов обнаружила, что после добавления аминогликозидов к мутировавшим клеткам нейронов, они начинают вырабатывать програнулин в полном объеме.
В клетках головного мозга больных существует мутация, которая препятствует выработке програнулина. Команда обнаружила, что добавив к клеткам небольшую молекулу антибиотика, можно обмануть клетки,
– сказал автор исследования Мэттью Джентри.
Исследователи обнаружили два вида специфических аминогликозидных антибиотиков, которые были эффективными при создании програнулина – гентамицин и G418. После добавления молекул гентамицин или G418 к пораженным клеткам, уровень програнулина восстанавливался примерно на 50-60%.
Далее ученые планируют изучить влияние антибиотиков на мышей с такой же мутацией. Единственный нюанс – возможно придется разработать новые соединения из Гентамицина и G418. Ведь хоть Гентамицин является утвержденным препаратом, его клиническое применение ограничено из-за ряда побочных эффектов.
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