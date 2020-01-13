24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Антибиотики могут помочь в лечении старческого слабоумия

9 Читати новину українською
Лечение деменции / Pexels

Исследователи из медицинского колледжа университета Кентукки установили, что класс антибиотиков под названием аминогликозидам может быть перспективным в лечении фронтотемпоральнои деменции.

Ученые утверждают, что этот класс антибиотиков может положительно влиять на мутацию гена GRN, сообщает Human Molecular Genetics.

К теме: Как понять, что у человека деменция

 
Фронтотемпоральная деменция – это
Это второй по распространенности вид деменции (после болезни Альцгеймера) и распространенный тип ранней деменции. Обычно она начинается в возрасте от 40 до 65 лет и влияет на лобную и височную доли мозга, приводя к языковым и поведенческим изменениям, включая осложнения письма и ухудшение памяти.

Сейчас не существует эффективных методов лечения любого типа деменции.

Люди с фронтотемпоральной деменцией обладают специфической генетической мутацией, которая мешает клеткам головного мозга производить белок – програнулин. Хотя програнулин пока не изучен достаточно, именно его отсутствие связывают с возникновением этого состояния.

Группа специалистов обнаружила, что после добавления аминогликозидов к мутировавшим клеткам нейронов, они начинают вырабатывать програнулин в полном объеме.

В клетках головного мозга больных существует мутация, которая препятствует выработке програнулина. Команда обнаружила, что добавив к клеткам небольшую молекулу антибиотика, можно обмануть клетки,
– сказал автор исследования Мэттью Джентри.

Исследователи обнаружили два вида специфических аминогликозидных антибиотиков, которые были эффективными при создании програнулина – гентамицин и G418. После добавления молекул гентамицин или G418 к пораженным клеткам, уровень програнулина восстанавливался примерно на 50-60%.

Далее ученые планируют изучить влияние антибиотиков на мышей с такой же мутацией. Единственный нюанс – возможно придется разработать новые соединения из Гентамицина и G418. Ведь хоть Гентамицин является утвержденным препаратом, его клиническое применение ограничено из-за ряда побочных эффектов.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Почему дорожают сигареты и сколько они будут стоить в новом году
сегодня
1011
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Мозг Здоровье исследования Медицина Новости Здоровье Лекарства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
11 января 11:41 Всемирный день "спасибо": почему важно благодарить себя и других
Анастасія Кушпіт 701
10 января 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 39139
9 января 12:40 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 53014
31 декабря 2019 22:43 Как пить, чтобы не было похмелья
Олександр Бевза 1938
30 декабря 2019 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
Анастасія Лукашевська 1129
Новости
Больше новостей
Залиште відгук