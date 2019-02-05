Ученые выяснили, что женский мозг быстрее накапливает в себе отрывки "белкового мусора", из-за чего ускоряется развитие болезни Альцгеймера.

Ученые из Гарвардского университета (США) обнаружили, что тау-белок является своеобразной питательной средой для болезни Альцгеймера, пишет журнал JAMA Neurology.

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В эксперименте приняли участие 30 человек. Исследователи подсчитали количество молекул "белкового мусора" в мозгу добровольцев. Отличий у здоровых мужчин и женщин не оказалось, но у больных наблюдалась совершенно иная ситуация.

Болезнь Альцгеймера – причины возникновения Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи. Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

В среднем нервные клетки женщин с болезнью Альцгеймера содержали на 6-10% больше тау-белка, чем у мужчин. В тяжелых случаях разница достигала 40-70%.



Болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин

Ученые пока не понимают, что заставляет клетки мозга накапливать в себе тау-белок, поэтому создать эффективные препараты от болезни Альцгеймера пока невозможно.

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