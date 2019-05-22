Болит ухо после купания: что делать

Лето ассоциируется с морем и бассейнами, в которых можно плавать хоть весь день. После купания в ухо часто попадает вода, которая и вызывает боль. ЛОР-врач Екатерина Довлатова рассказала, из каких действий должна состоять первая помощь взрослым и детям.

Медик отмечает, что универсального лечения этого симптома нет. Все потому, что у этой боли могут быть две разные причины со схожими проявлениями: боль в ухе, снижение слуха, выделения из уха (в обоих случаях может как быть, так и отсутствовать).

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Основные причины боли в ухе после купания

1. Острый наружный отит

В наружный слуховой проход регулярно попадает вода, она смывает серу, оставляя кожу прохода беззащитной и подверженной всевозможным инфекциям, которые содержатся в воде. В ухе возникает воспалительный процесс, вызванный бактериями или грибами. Это называется "ухо пловца".

Основные симптомы: зуд в ухе, боль при надавливании на козелок (до года в случаях среднего отита).

Для лечения наружного отита назначаются капли с антибиотиками, гормонами, противогрибковыми средством в различных сочетаниях.

2. Острый средний отит

Инфекционный возбудитель (вирус, бактерия) попадает в нос, вызывая ринит, распространяется и на носоглотку, в том числе на устье слуховой трубы. При этом нарушается аэрация (проветривание) и отток из барабанной полости (среднего уха). Там накапливается экссудат — прекрасная среда для размножения возбудителей.

Это жидкость, просачивающаяся при воспалительных процессах из мелких капиллярных сосудов и собирающаяся в тканях или полостях тела человека. Так возникает средний отит.

Основные симптомы: чаще всего возникает на фоне насморка, может начинаться с заложенности уха, а уже потом появляется боль.

При этом необходимо капать ухо лекарствами с обезболивающим эффектом. Но важно, чтобы не было разрыва барабанной перепонки.

Чтобы различить эти две патологии и подобрать оптимальные капли, без отоскопии (осмотра уха) не обойтись.

Что делать, если ребенку попала вода в ухо

Если у детей после купания-ныряния начало болеть ухо, то медик советует дать системное обезболивающее – лекарства на основе парацетамола и ибупрофена с дозировкой соответственно возрасту.

После чего нужно как можно скорее обратиться к медику.

Как избавиться от воды в ухе

Чтобы удалить ее оттуда, лягте на бок нужным ухом вниз и сделайте несколько глотательных движений — вода должна вылиться.

Также можно сделать ватный жгут и вставить его в ухо (только ни в коем случае не пытайтесь сделать это ватными палочками — можно повредить барабанную перепонку). Через какое-то время вата впитает воду в ухе.

Еще один способ – самый распространенный, но не самый эффективный – попрыгать на одной ноге, наклонив голову.

Если ощущение заложенности не проходит, возможно, причина в серной пробке, которая разбухла от воды. Самостоятельно удалить ее не получится. Придется обратиться к отоларингологу (ЛОР).

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