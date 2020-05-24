Бразилия обошла Россию и вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом в некоторых странах только растет. Именно так произошло в Бразилии, которая уже вышла на второе место в мире по количеству инфицированных.

По состоянию на 24 мая в Бразилии зафиксировано 347 398 случаев заражения коронавирусом. Такие данные предоставляет Университет Хопкинса (Johns Hopkins University). Поэтому Бразилия вышла на второе место в мире, обойдя Россию.

К слову Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, – ВОЗ

На первой позиции и в дальнейшем США – 1 622 670 случаев заражения.

Важно! В мире зафиксировано 5 313 852 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 342 147 человек. Вылечиться удалось 2 112 897 лицам.

За сутки в Бразилии от коронавируса умерло 965 человек. А новых случаев заражения – более 16,5 тысяч. Несмотря на это, президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения карантина в стране. Из-за этого у него возникли споры с министром здравоохранения Энрике Мандету, которого он уволил. Пришедший ему на смену Нельсон Тейш сам подал в отставку. Сейчас в стране за здравоохранение отвечает Эдуардо Пазуелло.

При этом Бразилия лишь на шестом месте по количеству погибших от инфекции – 22 013. Для примера, в пятой Франции – 28 218 смертей при 182 036 случаев заражения (седьмое место в мире).