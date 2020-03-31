Будет ли власть откладывать реформу здравоохранения из-за коронавируса: ответ Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пока неизвестно, будет ли власть откладывать реформу здравоохранения, ведь об этом должен решить новоназначенный глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Ляшко на брифинге 31 марта, власти будут привлекать всех специалистов в Украине для борьбы с коронавирусом.

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"Моя позиция – привлекать высококвалифицированных специалистов по максимуму. Поэтому мы обращаемся к Академии медицинских наук, университетам медицинских профилей для того, чтобы они отработали механизмы привлечения специалистов, чтобы спасали человеческую жизнь", – сказал главный санитарный врач Украины.

На вопрос о медицинской реформе, второй этап которой должен стартовать 1 апреля, Ляшко ответил, что в Украине изменилось руководство Минздрава и Степанов расскажет о следующих планах в скором времени.

По состоянию на 31 марта в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Количество летальных случаев – 13.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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