Что делать, если укусила собака

Отдых за городом — это вкусные пикники, свежий воздух, красивая природа. Но также и угроза клещей, пищевых отравлений и укусов диких животных.

Антирабические вакцины предназначены для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, написала глава Минздрава Ульяна Супрун.

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Бешенство – что это? вирусная болезнь, развитие которой у человека можно предупредить введением вакцины людям и вакцинацией животных. Людям вирус бешенства обычно передается при укусе зараженных животных, при чем в 99% случаев источник заражения – собаки

Запомните, что после укуса не нужно ждать симптомов! Даже если укус был не до крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это – прямая угроза заразиться.

Как действовать при укусе животного:

Немедленно и тщательно промойте пораженное место большим количеством воды с мылом. Эта простая процедура имеет важное значение и может спасти жизнь. Дезинфицируйте рану антисептическим средством на основе спирта или йода (перекись водорода не поможет). Обратитесь в ближайшее медучреждение. Если нет уверенности в том, что животное было здоровым, вам обязательно должны сделать прививки антирабической вакциной. Если есть возможность – обратитесь в ветеринарную службу с животным, которое укусило вас и в отношении которого у вас есть подозрение на бешенство, чтобы провести исследование этого животного. По возможности животное надо поместить под карантин на 10 дней для наблюдения. Профилактическое лечение можно прервать, если будет подтверждено, что животное не заражено бешенством. Если животное невозможно найти и протестировать, необходимо провести полный курс профилактических прививок. Всегда вакцинируйте от бешенства домашних животных (собак и кошек). Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения, в частности, если вы работаете ветеринаром, егерем, лесником, в лабораториях, которые работают с животными.

Помните, что при укусах животных также возможно заражение возбудителем столбняка. Прививки против столбняка доступны в государственных коммунальных учреждениях.

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