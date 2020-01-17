За две недели 2020 года в Харьковской области от укусов бешеных животных получили повреждения 11 человек. Сейчас пострадавшие проходят антирабическое лечение.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. В течение двух недель 2020 года в области зарегистрировано 6 случаев бешенства среди животных. Сезонный подъем заболеваемости бешенством среди животных начался с ноября 2019 года.

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За ноябрь-декабрь 2019 года на Харьковщине года было зарегистрировано 11 случаев бешенства.

Добавим, 12 января стало известно о смерти от бешенства 31-летнего мужчины из Николаева. Болезнь стала следствием укуса бездомной собаки в августе 2019 года. Мужчина тогда обратился за помощью, но отказался от профилактических прививок и не появлялся на приеме у врача. Наблюдение за собакой не проводилось, так как животное убежало.

Бешенство – что это? Это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. У человека инкубационный период бешенства, как правило, длится 1-3 месяца, но может варьироваться от одной недели до года, в зависимости от ряда факторов: места, количества и глубины укусов; количества и активности вируса, попавшего в рану; возраста пострадавшего.

Бешенство у человека: симптомы

Начальные симптомы бешенства у человека:

повышение температуры и боль,

необычные или непонятные ощущения покалывания,

пощипывание или жжение в месте повреждения.

После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.



На Харьковщине 11 человек пострадали от укусов бешеных животных / Unsplash

Как лечат бешенство у человека в Украине?

Человеку, которого укусило вероятно бешеное животное, вводят антирабическую вакцину не позднее 14 дней с момента укуса. Прививок должно быть шесть в течение трех месяцев. Вакцина предоставляет защиту в 96% случаях.

В случае опасной зоны укусов (лицо, шея, голова, пальцы рук), кроме вакцины, применяют и человеческий антирабический иммуноглобулин.

Также животное, которое укусило, надо передать ветеринару и наблюдать за ним в течение десяти дней, не умрет ли оно в течение этого времени (это означает, что животное не заражено). Однако это бывает сложно, особенно, если животное бездомное. Поэтому стоит сначала обработать рану, а затем обратиться к врачу.

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