Что мешает принять правильное решение

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Как принять решение
Как принять решение / pixabay.com

Решения, которые люди принимают, исходя из опыта, интуиции и "здравого смысла", могут оказаться неэффективными и даже вредными.

Вместо этого необходимо использовать тщательные расчеты, – они могут помочь найти неожиданный и неочевидный, но более рациональный путь, говорится в исследовании ученых из Кембриджского университета.

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Они рассмотрели решение группы математиков, которых во время Второй мировой войны привлекли Военно-морские силы США.

Первый пример: размер конвоя, который перевозил грузы и живую силу из США в Англию

Считалось, что для того, чтобы доставить ресурсы в максимальной безопасности, необходимо выяснить расположение вражеских сил, оценить возможности авиации противника и постараться ввести его в заблуждение относительно сроков проведения операции.

via GIPHY

Все эти меры умны. Но исследования математиков показали, что с точки зрения сохранности груза важнейшим параметром является размер конвоя. Чем больше в нем единиц – тем меньше потерь. То есть, нужно формировать не два конвоя по 20 грузовиков, а один из 40, не смотря на то, что большая цель кажется более уязвимой.

Второй пример: тренировки летчиков, воевавших с японцами

Во время изучения воздушных боев исследователи ввели понятие "коэффициент обмена" – отношение количества самолетов, потерянных противником, к количеству самолетов, потерянных своими войсками. Считалось, что определяющих факторов для этого коэффициента было много: погода, состояние самолетов, соотношение сил и т. д.

Оказалось, что самое важное – это натренированность пилотов. Исходя из своего опыта, командующему было сложно вывести несколько самолетов из боевого состава и отправить летчиков учиться – ведь это ухудшает соотношение сил здесь и сейчас. Но расчет показал, что для общей победы – это единственное правильное решение. Коэффициент обмена в результате достигал 10:1.


Расчеты помогут сделать правильное решение

Третий пример: зенитки на гражданских судах

На гражданские суда, перевозившие важные грузы и живую силу, ставили зенитные установки, чтобы защититься от противника. Но выяснилось, что вражеские самолеты этими установками не сбивают. Руководство флота захотело переставить орудия на военные корабли.

Но ученые советовали оставить все как есть. Исследования показали, что если на гражданском судне стоят зенитки, то эффективность вражеского бомбометания снижается. Летчики просто нервничают. И это компенсирует все плюсы от переноса зениток на боевые корабли.

Выводы: ученые убеждены, что отказ от "опыта" и "интуиции" в пользу расчетов необходимо применять во всех сферах жизни.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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