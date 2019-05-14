Что может уберечь от рака легких и толстой кишки

Американские исследователи из Университета Джона Хопкинса провели исследование и установили, что регулярные занятия спортом могут помочь предотвратить развитие некоторых онкологических заболеваний – колоректального рака (рак толстой кишки), а также рака легких.

Авторы исследования проанализировали данные о состоянии здоровья 49 тысяч человек в возрасте от 40 до 70 лет, которые были пациентами Больницы Генри Форда, пишет Cancer.

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Эти люди были участниками наблюдений в период с 1991 по 2009 годы и периодически проходили тестирование на уровень физической нагрузки.

Ученых интересовала связь онкологических заболеваний и занятий спортом.

В результате они обнаружили, что люди с высоким уровнем физической подготовки были особенно хорошо защищены от двух типов рака — легких и кишечника.

Регулярные занятия спортом уменьшают риск развития рака легких на 77% и риск рака кишечника — на 61%.

Участники, которые при фитнес-тестировании показывали высокие результаты, на 44% реже умирали как от рака легких и на 89% реже от рака кишечника по сравнению с теми, кто показывал низкий уровень физподготовки.

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