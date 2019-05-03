Что такое биполярное расстройство и почему возникает

На первый взгляд, биполярное расстройство – ничего страшного. Просто перепады настроения. Но не стоит недооценивать это расстройство.

Например, с утра вам хочется петь и танцевать от радости жизни. В середине дня вы вдруг срываетесь на коллег, которые отвлекают вас от чего-то важного. К вечеру вас накрывает тяжелая депрессия, когда даже руку поднять невозможно, пишет lifehacker.

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Грань между изменениями настроения и маниакально-депрессивным психозом (так звучит второе название этого заболевания) тонкая. Но она есть.

Мироощущение тех, кто страдает от биполярного расстройства, постоянно скачет между двумя полюсами. От экстремального максимума ("какой же кайф просто жить и что-то делать!"). До минимума ("все плохо, мы все умрем. Так, может, не стоит ждать, пора покончить с собой?!"). Максимумы называются периодами мании. Минимумы – периодом депрессии.

Человек осознает, насколько его штормит и как часто эти штормы не имеют поводов, но ничего не может с собой сделать. Маниакально-депрессивный психоз выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни и в итоге может довести до суицида.

Откуда берется биполярное расстройство

Скачки настроения знакомы многим и не считаются чем-то необычным. Поэтому биполярное расстройство достаточно сложно диагностировать. Однако ученые справляются с этим все успешнее. В 2005 году, например, было установлено, что маниакально-депрессивным психозом в той или иной форме страдают около 5 миллионов американцев.



Биполярное расстройство может быть наследственным

У женщин биполярное расстройство бывает чаще, чем у мужчин. Почему – неизвестно. Однако, несмотря на большую статистическую выборку, точные причины биполярных расстройств выяснить пока не удалось. Известно лишь, что:

Маниакально-депрессивный психоз может возникнуть в любом возрасте. Хотя чаще всего появляется в позднем подростковом и раннем взрослом. Он может быть вызван генетикой. Если кто-то из ваших предков перенес это заболевание, есть риск, что оно постучится и к вам. Расстройство связано с дисбалансом химических веществ в головном мозге. Главным образом – серотонина. Спусковым крючком иногда становится тяжелый стресс или травма.

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