Что такое биполярное расстройство и почему возникает

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Что такое биполярное расстройство
Что такое биполярное расстройство / pixabay.com

На первый взгляд, биполярное расстройство – ничего страшного. Просто перепады настроения. Но не стоит недооценивать это расстройство.

Например, с утра вам хочется петь и танцевать от радости жизни. В середине дня вы вдруг срываетесь на коллег, которые отвлекают вас от чего-то важного. К вечеру вас накрывает тяжелая депрессия, когда даже руку поднять невозможно, пишет lifehacker.

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Грань между изменениями настроения и маниакально-депрессивным психозом (так звучит второе название этого заболевания) тонкая. Но она есть.

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Мироощущение тех, кто страдает от биполярного расстройства, постоянно скачет между двумя полюсами. От экстремального максимума ("какой же кайф просто жить и что-то делать!"). До минимума ("все плохо, мы все умрем. Так, может, не стоит ждать, пора покончить с собой?!"). Максимумы называются периодами мании. Минимумы – периодом депрессии.

Человек осознает, насколько его штормит и как часто эти штормы не имеют поводов, но ничего не может с собой сделать. Маниакально-депрессивный психоз выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни и в итоге может довести до суицида.

Откуда берется биполярное расстройство

Скачки настроения знакомы многим и не считаются чем-то необычным. Поэтому биполярное расстройство достаточно сложно диагностировать. Однако ученые справляются с этим все успешнее. В 2005 году, например, было установлено, что маниакально-депрессивным психозом в той или иной форме страдают около 5 миллионов американцев.

Біполярний розлад може передаватись генетично
Биполярное расстройство может быть наследственным

У женщин биполярное расстройство бывает чаще, чем у мужчин. Почему – неизвестно. Однако, несмотря на большую статистическую выборку, точные причины биполярных расстройств выяснить пока не удалось. Известно лишь, что:

  1. Маниакально-депрессивный психоз может возникнуть в любом возрасте. Хотя чаще всего появляется в позднем подростковом и раннем взрослом.
  2. Он может быть вызван генетикой. Если кто-то из ваших предков перенес это заболевание, есть риск, что оно постучится и к вам.
  3. Расстройство связано с дисбалансом химических веществ в головном мозге. Главным образом – серотонина.
  4. Спусковым крючком иногда становится тяжелый стресс или травма.

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