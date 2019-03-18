Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни

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Что такое подагра и как её лечить - симптомы, причины
Подагра: симптомы, диета, лечение / Фото из свободных источников

Подагра – это заболевание, которое поражает суставы из-за повышенного уровня в них солей мочевой кислоты. Раньше эта болезнь поражала в основном мужчин 40-60 лет, но последние десятилетия подагрой чаще страдают женщины и молодые люди.

Врач-терапевт и врач-эндокринолог медицинской группы компаний ADONIS Наталья Ляшенко назвала симптомы, причины возникновения подагры, а также методы лечения.

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Причины возникновения подагры

 
Врач Наталья Ляшенко
“Подагра  – это форма артрита, возникающая вследствие откладывания кристаллов уратов (кристаллов мочевой кислоты) в суставе, что вызывает воспаление и интенсивную боль при подагрических приступах. Кристаллы уратов образуются, когда есть повышенный уровень мочевой кислоты в крови ”.

Тело человека вырабатывает мочевую кислоту, когда она разрушает пурины – вещества, которые есть в организме. Пурины также находящихся в определенных продуктах, таких как стейк и морепродукты. Другие продукты также способствуют повышению уровня мочевой кислоты, например, алкогольные напитки, особенно пиво, и напитки, которые подслащены фруктовым сахаром (фруктозой).

 
Высокий уровень мочевой кислоты – симптомы
• боль в большом пальце ноги
• интенсивная боль и воспаление суставов
• сложность с мочеиспусканием
• нестабильный пульс
• боль в коленях
• камни в почках
• утомление
• жесткие образования вокруг суставов

Обычно мочевая кислота растворяется в крови и проходит через почки в мочу. Но иногда тело вырабатывает слишком много кислоты или же почки выделяют ее слишком мало. Когда это происходит, мочевая кислота может накапливаться, образуя острые кристаллы в суставе или окружающих тканях. Это вызывает боль, воспаление и отек.

Чому виникає подагра
Почему возникает подагра

 
Подагра – причины возникновения
  1. Гипертония ( повышение артериального давления).
  2. Сахарный диабет.
  3. Почечная недостаточность.
  4. Дислипидемия ( повышение холестерина и триглицеридов крови).
  5. Ожирение.
  6. Анемия.
  7. Наследственность.
  8. Пол (мужчины).
  9. Прием некоторых медикаментов ( тиазидных диуретиков).

Факторы риска

Человек больше склонен к развитию подагры, если у него высокий уровень мочевой кислоты. Факторы, повышающие уровень мочевой кислоты в организме, включают:

  • Рацион
    Еда, богатая мясом и морепродуктами, а также напитки, которые содержат фруктовый сахар (фруктозу). Потребление алкоголя, особенно пива, также повышает риск подагры.
  • Ожирение
    Если у вас избыточный вес, то ваш организм производит больше мочевой кислоты, соответственно, почки имеют большую нагрузку.
  • Болезни
    Некоторые заболевания и состояния повышают риск подагры. К ним относят высокое кровяное давление и хронические заболевания, такие как диабет, метаболический синдром, болезни сердца и почек.
  • Определенные препараты
    Применение тиазидных диуретиков, которые обычно используется при лечении гипертонии, и низких доз аспирина также может повысить уровень мочевой кислоты.

Фактори ризику виникнення подагриФакторы риска возникновения подагры

  • Генетика
    Если другие члены вашей семьи имели подагру, вы более склонны к развитию этой болезни.
  • Возраст и пол
    Подагра встречается чаще у мужчин, прежде всего, потому, что женщины имеют более низкий уровень мочевой кислоты. После наступления менопаузы уровне мочевой кислоты у женщин приближаются к уровням мужчин. В последних подагра чаще развивается в возрасте от 30 до 50 лет.
  • Недавние операции или травмы
    Недавнюю операцию или травму связывают с повышенным риском развития подагры.

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Симптомы подагры

Признаки и симптомы подагры почти всегда возникают внезапно, чаще всего ночью. Они включают:

1. Интенсивная боль в суставах. Подагра обычно поражает суставы большого пальца ноги, но болезнь может возникать и в любом другом суставе. Это могут быть щиколотки, колени, локти, запястья и пальцы. Боль обычно острее в течение первых 4-12 часов.

 
Врач   Наталья Ляшенко
Приступы подагры характеризуются внезапной тяжелой болью, отеком, покраснением сустава, часто поражается плюсне-фаланговый сустав первого пальца стопы. Приступ подагры может возникнуть внезапно, заставляя человека подняться с постели среди ночи с ощущением, что первый палец стопы горит. Сустав при этом горячий, красный, отекший, к нему невозможно прикоснуться из-за боли”.

2. Затяжной дискомфорт. После острой боли неприятные ощущения уменьшаются. Некоторый дискомфорт сустава может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Более поздние приступы подагры могут длиться дольше и больше будут влиять на суставов.

3. Воспаление и покраснение. Пораженные суставы или суставы становятся отечными, теплыми и красными.

4. Ограниченный диапазон движения. Когда подагра прогрессирует, вы не сможете нормально перемещать суставы.

Диагностика заболевания

Для того, чтобы выявить наличие подагры необходимо:

1. Определить уровень мочевой кислоты в крови, а также в суточной моче.
2. Сделать анализ синовиальной жидкости сустава.
3. Сделать рентген.
4. При необходимости – сделать компьютерную томографию или же магнитно-резонансную томографию.

Як виявити подагру

Как выявить подагру

Лечение подагры

Лечение подагры обычно включает медицинские препараты, которые выбирает врач и пациент, основываясь на текущем состоянии здоровья человека.

Препараты для лечения острых приступов и предотвращения будущих приступов включают нестероидные противовоспалительные средства (препараты на основе кохлицина, кортикостероиды).

Врачи могут назначить препараты для предотвращения осложнений подагры – лекарства, блокирующие производство мочевой кислоты (Аллопуринол, фебуксостат) и лекарства, улучшающие удаление мочевой кислоты (пробенецид, лезинурад).

Диета при подагре

Лекарство является наиболее эффективным способом лечения острой подагры и может предотвратить повторные приступі подагры. Однако нужно изменить некоторые пищевые привычки и образ жизни.

1. Исключите или ограничьте употребление алкогольных напитков и напитков, которые содержат фруктозу. Вместо этого пейте много безалкогольных напитков, особенно воды.

2. Ограничьте потребление мяса, рыбы и птицы в рационе. Особенно, это касается сырокопченых и вареных колбасок, сарделек, сосисок, консерв.

3. Ешьте больше продуктов из цельного зерна, фруктов, овощей и меньше рафинированных углеводов, таких как кремовые торты, пирожные, конфеты, изделия из слоеного и сдобного теста, белый хлеб.

Дієта при подагрі

Диета при подагре

4. Регулярно тренируйтесь. Поддержание тела в здоровом весе снижает риск подагры.

5. Пейте много жидкости.

6. Употребляйте молочные продукты с низким содержанием жирности. Можно употреблять нежирный кефир, несоленый творог, яйца ( не более одного в день).

7. Что касается круп, то ограничьте себя в употреблении только бобовых. Все потому, что они содержат мочевую кислоту в большом количестве.

8. Не пейте кофе, крепкий чай, какао.

9. Старайтесь использовать как можно меньше соли.

Врачи советуют придерживаться диеты №6 (стол №6).

 
Подагра – профилактика заболевания
  • Диета
  • Ограничение алкоголя
  • Употребление достаточного количества жидкости
  • Поддержание нормальной массы тела
  • Профилактический осмотр врача

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Автор: Оксана Вербицкая
Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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