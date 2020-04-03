Для лечения COVID-19 Украина завезет три препарата из Индии, – Радуцкий

Украина договорилась с Индией о поставках трех препаратов, которыми будут лечить людей с симптомами COVID-19. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации и советник президента Зеленского Михаил Радуцкий.

Радуцкий напомнил, что пять украинских фармацевтических предприятий готовы производить эффективные против симптомов COVID-19 препараты.

Здесь подробнее Пять украинских фармкомпаний готовы производить лекарства против коронавируса

В то же время советник Зеленского отдельно подчеркнул, что в Украину также будут поставлять и индийские препараты.

Нам удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов,

– написал Радуцкий в фейсбуке.

К сожалению, он не уточнил наименований этих препаратов.

Кто такой Радуцкий? Сейчас – народный депутат от "Слуги народа", внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде Украины IX созыва. Ранее – президент клиники ООО "Борис".

По состоянию на конец суток 2 апреля в Украине выявлено 897 случаев COVID-19, 22 человек умерли, 19 выздоровели.



Как уберечься от инфицирования / Инфографика 24 канала