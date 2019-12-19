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Доказали, что курение вейпов повреждает ДНК

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Вред вейпа и электронных сигарет / Pexels

Ученые доказали, что вейпинг сильно вредит здоровью в долгосрочной перспективе. В заправках для вейпов они обнаружили около 40 вредных химических веществ.

Специалисты из университета Рочестера доказали, что ароматизаторы вызывают хронические воспалительные процессы и повреждают ДНК, что является важным фактором риска развития рака, сообщает Rochester.

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Исследователи изучили состав таких добавок: фруктово-ягодный микс, Вирджиния, ментол, крем-брюле, огурец, манго и мята, и обнаружили в них около 40 токсичных веществ, которые вредны для человека. Среди них были углеводороды и летучие органические соединения, большинство из которых используются в промышленности и вредны при вдыхании.

Шкода вейпу
Вейпинг – токсичен для легких человека / Unsplash

Впоследствии ученые провели эксперимент с тканями легких и бронхов человека, воздействуя на них паром от вейпов. Это вызвало воспаление и ухудшило целостность эпителиальных клеток.

Воспаление и ухудшение целостности эпителиальных клеток приводит к ухудшению тканей и развития респираторных заболеваний. Влияние паров вейпа повреждало и ДНК в клетках легких, что может привести к раку.

Курение электронных сигарет вызывает дисфункцию легких, что считается важным фактором будущих тяжелых заболеваний. Весьма вероятно, что нарушение спровоцирует у человека серьезные проблемы в долгосрочной перспективе,
– заявил автор исследования Ирфан Рахман.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Здоровая жизнь Онкозаболевания ДНК Вейп и электронные сигареты
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