Где в мире самый грязный воздух: инфографика

Самый грязный воздух в Бангладеше, самый чистый в Исландии. За уровнем загрязненности Украина на 49 месте из 73 стран, в которых проводилось исследование.

Уже около недели несколько областей Украины покрыты смогом. Это является необычным явлением для нашей страны и вызвало обеспокоенность граждан. Украинские СМИ писали, что в Киеве самый грязный воздух в мире, но эта информация не соответствует действительности.

Читайте также: Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога

Самый высокий уровень загрязнения CO в Киеве в понедельник, по данным сайта windy.com (использует информацию со спутника NASA), составил 791 ppb. А, например, в Пекине этот показатель доходил до 2600 ppb.



В Пекине воздух в три раза грязнее, чем в Киеве

В каких странах самый загрязненный воздух

Greenpeace совместно с компанией-разработчиком компьютерного обеспечения AirVisual опубликовали совместный рейтинг, в котором, среди самых чистых стран, лидирует Исландия. В пятерку лидеров также вошли Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. За ними следуют Норвегия, Новая Зеландия, Канада, США, а замыкает десятку стран с самым чистым воздухом Португалия.

А самый грязный воздух на планете был зафиксировано в Бангладеше, Пакистане и Индии. Также в пятерку вошли Афганистан и Бахрейн. За ними следуют Монголия, Кувейт, Непал, ОАЭ, а замыкает десятку Нигерия.

Украина оказалась почти в середине рейтинга и занимает 47 место.

В каких странах самая высокая смертность из-за грязного воздуха?

По данным Института влияния на здоровье (Health Effects Institute) Китай и Индия остаются на первом месте в абсолютных цифрах за наибольшее количество населения, но при переводе на сотню тысяч населения ситуация иная. Больше всего смертей оказалось в Афганистане, а меньше всего в Финляндии.

Украина же имеет почти больше всего смертей в Европе, на одном уровне – только Болгария.



Загрязненность воздуха в разных странах мира / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.