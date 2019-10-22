Где в мире самый грязный воздух: инфографика
Самый грязный воздух в Бангладеше, самый чистый в Исландии. За уровнем загрязненности Украина на 49 месте из 73 стран, в которых проводилось исследование.
Уже около недели несколько областей Украины покрыты смогом. Это является необычным явлением для нашей страны и вызвало обеспокоенность граждан. Украинские СМИ писали, что в Киеве самый грязный воздух в мире, но эта информация не соответствует действительности.
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Самый высокий уровень загрязнения CO в Киеве в понедельник, по данным сайта windy.com (использует информацию со спутника NASA), составил 791 ppb. А, например, в Пекине этот показатель доходил до 2600 ppb.
В Пекине воздух в три раза грязнее, чем в Киеве
В каких странах самый загрязненный воздух
Greenpeace совместно с компанией-разработчиком компьютерного обеспечения AirVisual опубликовали совместный рейтинг, в котором, среди самых чистых стран, лидирует Исландия. В пятерку лидеров также вошли Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. За ними следуют Норвегия, Новая Зеландия, Канада, США, а замыкает десятку стран с самым чистым воздухом Португалия.
А самый грязный воздух на планете был зафиксировано в Бангладеше, Пакистане и Индии. Также в пятерку вошли Афганистан и Бахрейн. За ними следуют Монголия, Кувейт, Непал, ОАЭ, а замыкает десятку Нигерия.
Украина оказалась почти в середине рейтинга и занимает 47 место.
В каких странах самая высокая смертность из-за грязного воздуха?
По данным Института влияния на здоровье (Health Effects Institute) Китай и Индия остаются на первом месте в абсолютных цифрах за наибольшее количество населения, но при переводе на сотню тысяч населения ситуация иная. Больше всего смертей оказалось в Афганистане, а меньше всего в Финляндии.
Украина же имеет почти больше всего смертей в Европе, на одном уровне – только Болгария.
Загрязненность воздуха в разных странах мира / инфографика 24 канала
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