Хеликобактер пилори: все об опасной и самой распространенной инфекции, которая вызывает рак

Хеликобактер пилори (H. pylori) – это разновидность бактерий, которые поражают желудок и тонкую кишку. Поскольку эта бактерия есть практически у всех, можно предположить, что лечить ее не нужно.

H. pylori является самой распространенной инфекцией человека: больше половины жителей Земли инфицированы этой бактерией. Уровень инфицированности в Украине высокий – около 80%. Но это не значит, что ее не нужно лечить, и что она не поддается уничтожению.

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Бактерию находят у пациентов с хроническим гастритом и язвенной болезнью.



Helicobacter pylori – самая распространенная бактерия

Инфекция Хеликобактер пилори является основной причиной хронического гастрита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки. Наличие бактерии в организме относится к серьезному фактору риска развития некоторых видов рака желудка.

Пути заражения Хеликобактер пилори

Хеликобактер легко передается в быту, через посуду, средства личной гигиены, при поцелуе. Бактерия устойчива к кислотной среде, поэтому она легко проникает в слизистые оболочки желудка, разрушая его ткани. Слизистая воспаляется, развиваются гастриты и затем – язвы.

Однако, у большинства носителей инфекции отсутствуют неприятные признаки или симптомы, это связано с наличием хорошей устойчивости к вредному воздействию бактерии.

Симптомы Хеликобактер пилори

Существует ряд симптомов, которые указывают на возможность наличия инфекции H. Pylori в организме.

Хеликобактер пилори – симптомы Боль в желудке после приема пищи; Изжога; Тошнота и рвота; Потеря аппетита; Частая отрыжка; Метеоризм и урчание в животе; Неумышленная потеря веса.

Многие проблемы с кожей – акне, атопический дерматит, псориаз также могут быть связаны с деятельностью Хеликобактер пилори.

При этих симптомах, а также при подозрении на гастрит или язву, гастроэнтерологи назначают анализ H. pylori.



Хеликобактер пилори могут вызвать рак

Диагностика Хеликобактер пилори

Существует несколько методов исследования бактерии в зависимости от типа материала при заборе (кал / кровь / воздух / ткань): ПЦР / ИФА / дыхательный тест / гистология.

Последняя методика – исследование ткани желудка, взятого методом биопсии, показывает более полную картину заболеваний, кроме наличия Хеликобактер помогает выявить заболевания онкологического характера.

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Лечение Хеликобактер пилори

В зависимости от результатов анализов и степени тяжести заболевания пациентам прописывается соответствующий курс медикаментозного лечения.

Хеликобактер пилори можно уничтожить только антибиотиками. Их может назначить только врач после полной диагностики.

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